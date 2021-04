Budget participatif du Plateau: neuf projets dévoilés

Les projets retenus pour le budget participatif du Plateau-Mont-Royal portant sur la transition écologique ont été dévoilés. Les résidents de l’arrondissement peuvent maintenant voter pour un maximum de cinq d’entre eux, et ce, jusqu’au 30 avril. Le montant consacré à cette initiative est de 250 000$.

Au total, l’arrondissement a reçu 90 projets proposés par des citoyens. Neuf d’entre eux ont été retenus. Ceux-ci devaient être innovants et créatifs.

Parmi les propositions retenues, on compte la création d’une flotte de vélobus, la mise sur pied d’un système de partage de vélos entre voisins, le lancement de bibliothèques de partage d’outils et l’aménagement de jardins communautaires et sites d’agriculture urbaine.

Selon l’arrondissement, l’objectif de ce budget participatif est de faire les choses différemment afin que des changements soient observés à long terme tant sur le plan social qu’environnemental.

«Quand on parle de transition écologique, on parle de la nécessaire transformation de toutes nos activités de production, de consommation pour qu’elles aient le moins d’impact possible sur l’environnement, les humains et les sociétés», explique la conseillère de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Marianne Giguère.

Les citoyens sont maintenant appelés à voter. Ils ont tout le mois d’avril pour le faire. Le vote est ouvert à toute personne de 10 ans et plus qui habite, travaille, étudie ou est propriétaire sur le territoire du Plateau-Mont-Royal.

Il est possible de voter en personnes à quatre endroits, soit la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal, la bibliothèque Mordecai-Richler, le bureau Accès Montréal et le YMCA du Parc, ou encore en ligne.

Projets retenus

Les neuf choix présents sur les bulletins de vote sont les suivants:

Installation d’abris de vélos avec toiture près de certaines stations de métro (budget: 65 000$),

Réaménagement du parvis du centre du Plateau en jardin collectif d’agriculture urbaine (budget: 150 000$),

Aménagement de petits sites d’agriculture urbaine sur rue regroupant quelques bacs de plantation (budget: 60 000$),

Système de partage entre voisins de vélos, de vélos cargos et de remorques à vélo (budget: 85 000$),

Aménagement transitoire de la rue Saint-André entourant le parc Ludger-Duvernay favorisant les piétons, la circulation locale et l’agriculture urbaine (budget: 50 000$),

Deux bibliothèques de partage d’outils réduisant la surconsommation et encourageant l’inclusion et les liens communautaires (budget: 85 000$),

Système de contenants à emporter, réutilisables et consignés, pour le milieu de la restauration et des services alimentaires (budget: 65 000$),

Groupe d’achat citoyen de produits en gros pour réduire les coûts et favoriser l’accès aux aliments frais et de base (budget: 120 000$),

Mise en circulation d’une flotte de vélobus de six places permettant de transporter des groupes d’enfants et d’encourager la mobilité active (budget: 75 000$).