Itinérance: Montréal conclut deux ententes pour la construction de 50 logements

La ville de Montréal a conclu deux ententes afin de construire 50 nouveaux logements à but non lucratif destinés aux personnes itinérantes. Deux conventions viennent d’être signées par le comité exécutif de la Ville avec les organismes Réseau Habitation Femmes et Mission Old Brewery.

Ces projets initiés dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) verront le jour rapidement selon le communiqué, soit d’ici un an. L’ICRL est financé en partie par le gouvernement Canadien via la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), mais aussi par le gouvernement du Québec.

Alors que le nombre de personnes en situation d’itinérance est en hausse ces dernières années (avec une estimation à 3149 en 2018), une nouvelle étude de la Ville de Montréal estime que leur nombre aurait doublé en 2 ans, notamment à cause de la pandémie de la COVID-19.

Des besoins criants en matière de logements exacerbé par la crise sanitaire auquel la Ville de Montréal espère bien apporter «une réponse forte et durable aux enjeux d’abordabilité et d’itinérance».

«La pandémie a exacerbé des inégalités déjà présentes, mais souvent moins visibles. Nous continuerons de mettre les bouchées doubles pour nous assurer que toutes les Montréalaises et tous les Montréalais aient accès à un logement abordable, décent et sécuritaire», a déclaré Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification immobilière, de l’habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau.

«L’Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement plus de 4,700 nouveaux logements abordables aux personnes et aux familles vulnérables. C’est l’un des moyens par lesquels la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue à fournir des logements aux Canadiens d’un océan à l’autre, y compris ici à Montréal» – Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Par le projet de Réseau Habitation Femmes, ce sont près de 26 logements qui seront érigés dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension pour un investissement total de 10,9M$. Pour celui de la Mission Old Brewery, 24 logements ainsi qu’un «espace communautaire verront le jour et des services d’accompagnement ou de soutien à des personnes en situation d’itinérance ou à risque de la devenir» verront le jour sur le Plateau-Mont-Royal, pour un investissement de 6,6M$.

Une douzaine de projets de l’ICRL, soit plus de 250 unités de logements pourront être réalisés grâce à une contribution financière de la part du gouvernement canadien de 56,8M$. La Ville de Montréal entend accompagner les organismes tout au long du projet afin d’apporter un soutien technique, mais aussi de «s’assurer de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements».