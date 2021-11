Les femmes sourdes et malentendantes à l’honneur

À l’occasion de son 25e anniversaire, la Maison des Femmes Sourdes de Montréal (MFSM) met de l’avant les histoires de vies de Montréalaises sourdes et malentendantes en lançant son recueil intitulé « Faire briller les étoiles ».

L’objectif du recueil est de faire connaître au grand public l’impact que la MFSM a eu sur elles. Il plonge ainsi les lecteurs dans la réalité de ces femmes. On ainsi passe au travers des évènements marquants de leurs vies tout en montrant leur grande capacité de résilience.

« La Maison de Femmes sourdes de Montréal leur a permis de reconnaître leurs droits et de communiquer avec les entendants autrement », explique la coordinatrice des services de la MFSM, Marie-Hélène Couture, dans un communiqué.

Elle qui y travaille depuis 19 ans, a vu passer un grand nombre de femmes au sein de l’organisme.

« J’y ai vu des femmes se reconstruire et qui ont développé leur autonomie, leur sens des responsabilités en plus d’avoir gagné confiance en elles après des périodes de leurs vies plus difficiles », ajoute-t-elle.

La MFSM contribue depuis 1995 à l’accomplissement personnel et au développement des femmes sourdes et malentendantes. Au travers d’une approche d’accessibilité communicationnelle universelle telle que la traduction vidéo ou la langue des signes québécoise, elle vise notamment à faciliter l’inclusion sociale de ces femmes.