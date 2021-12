Les budgets 2022 de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal dévoilés

Lors du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 22 novembre dernier, l’administration récemment élue a pu présenter le budget de fonctionnement pour 2022 et le budget décennal d’immobilisation.

Après un mot des élus pour le premier conseil d’arrondissement de leur mandat, le maire Luc Rabouin a présenté deux programmes majeurs qui débuteront dès l’année 2022.

Le programme décennal d’immobilisation

Ce programme d’investissement s’étendra sur les dix prochaines années et le budget qui y est attribué s’élève à 4 695 M$ par année. Il permet le maintien des infrastructures et des équipements collectifs en plus d’investir dans l’immobilisation et le développement dans des secteurs stratégiques.

Il se décompose en trois différents programmes. Le budget du programme concernant le réaménagement des parcs s’élève à 1 M$ de dollar par an. Pour le réaménagement des infrastructures, l’arrondissement attribue 1 200 M$ par année sur les trois prochaines années. Par la suite, ce budget sera normalement rééquilibré. Le dernier budget concernant le programme de protection des bâtiments s’élève à 3 495 M$ pour l’année 2022. Il diminuera cependant sur les prochaines années.

Les trois programmes qui constituent le programme décennal d’immobilisation permettront sur le court terme d’entamer différents projets. Luc Rabouin a ainsi nommé la décontamination du Champ des possibles, le réaménagement du chemin Gilford et des terrasses Roy. Il a aussi cité le réaménagement du terrain de soccer du parc Sir-Wilfrid-Laurier.

Le budget de fonctionnement pour 2022

Le budget de fonctionnement aide au financement des activités courantes de l’arrondissement. Il permet aussi la rémunération des employés de l’arrondissement. Pour l’année 2022, le budget s’élève à 56 994 $. Il est issu des transferts budgétaires de la Ville centre, de la taxe locale. Son financement vient aussi des revenus de sources locales tels que la location de locaux et les vignettes de stationnement.