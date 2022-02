Le conseil d’arrondissement en bref

La séance ordinaire du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a eu lieu ce lundi 7 février. Métro fait le tour des points soulevés lors de ce conseil.

Le maire d’arrondissement Luc Rabouin a débuté la séance en saluant le départ de l’ancien directeur d’arrondissement Guy Ouellet et l’arrivée de sa successeure, Brigitte Grandmaison.

Par la suite, le maire a rappelé à la population la tenue d’une consultation publique dans le cadre de l’ajout de café-terrasse au-delà des rues commerciales pour la saison estivale prochaine.

À la suite de la menace de fermeture de la salle de spectacle La Tulipe et pour donner suite aux plaintes de voisinage pour les nuisances sonores, Luc Rabouin a expliqué avoir consulté les propriétaires de salles de spectacle eux-mêmes préoccupés par ce type de situation afin de discuter de solutions pour assurer leur pérennité.

Soutien au domaine culturel

La conseillère du district De Lorimier, Laurence Parent, a annoncé l’octroi d’une contribution financière de 57 700 $ pour soutenir neuf organismes dans le cadre du programme de soutien aux actions culturelles 2022. Les organismes concernés sont Lilith & Cie, le Vidéographe, la Maison de la poésie de Montréal, Malasartes productions, les sœurs kif-kif, le théâtre de la botte trouée, la maison de l’amitié de Montréal, Ensemble paramirabo et MAPP MTL.

Sécurisation de rues

L’Arrondissement a annoncé effectuer une demande de subvention auprès du ministre des Transports du Québec afin d’assurer le confort et la sécurité des piétons. Les rues concernées sont les rues Poitevin, Rivard et Saint-Christophe ainsi que les intersections Marie-Anne, Boyer et Christophe-Colomb.

Le projet des intersections Villeneuve et Saint-Dominique, Villeneuve et Coloniale ainsi que Coloniale et Elmire est aussi concerné.

Des activités plein air

Les élus ont aussi souligné le développement de nombreux sites d’activités sportives hivernales. Ils ont notamment salué le développement des pistes de ski de fond des parcs La Fontaine et Jeanne-Mance. Les patinoires ont aussi été à l’ordre du jour avec les soirées disco à l’étang du parc La Fontaine et l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant à la patinoire réfrigérée de l’avenue Émile-Duployé.

Le nouveau refuge aux abords de Milton-Parc

L’ouverture fin janvier du nouveau refuge pour personnes en situation d’itinérance géré par Projets Autochtones du Québec a été saluée par les élus. Ils ont expliqué travailler à donner une pérennité à cette solution qui permet d’accueillir 24h sur 24 et sept jours sur sept les personnes dans le besoin à l’Hôtel des arts.