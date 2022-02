80 M$ pour le nouveau Musée de l’Holocauste

Le nouveau Musée de l’Holocauste ouvrira ses portes en 2025. Situé dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce depuis 1979, le musée déménagera dans de nouveaux locaux au 3535, boulevard Saint-Laurent.

Des 80 M$ d’investissement, 20 M$ sont injectés par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et 15 M$ proviennent de la Fondation Azrieli. Le reste des investissements est issu de la campagne de financement Donnons une voix.

L’ouverture du nouveau musée vise à répondre à l’intérêt grandissant des publics et du milieu de l’enseignement pour le sujet de l’Holocauste.

«En plus de répondre aux besoins du musée pour faire face à l’attrait grandissant qu’il suscite, elle démontre l’engagement de notre gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de racisme et les préjugés», a déclaré le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette.

Le nouveau musée inclura de plus grands espaces d’exposition, un espace commémoratif et un jardin mémoriel. On trouvera aussi un espace jeunesse et une salle consacrée aux témoignages interactifs par hologramme. Des salles de classe à la fine pointe de la technologie seront disponibles ainsi qu’un auditorium de 150 places.

Le conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal avait autorisé en septembre dernier la démolition de deux bâtiments du boulevard Saint-Laurent pour permettre la construction du nouveau Musée de l’Holocauste.

«Dans un contexte marqué par la montée de l’antisémitisme, du racisme et des discriminations à l’égard des minorités, l’éducation sur l’Holocauste reste essentielle pour former des citoyens vigilants et respectueux de la diversité», a déclaré dans un communiqué le directeur général du musée, Daniel Amar.

Un concours international d’architecture avait été lancé à l’automne 2021 pour décider de l’apparence du nouveau musée, qui sera dévoilée en juillet 2022.

Depuis 1979, le Musée de l’Holocauste Montréal informe et sensibilise la population sur l’Holocauste ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de l’indifférence. Avec plus de 13 500 objets et 858 témoignages vidéo ainsi que ses nombreuses expositions, le Musée de l’Holocauste possède la plus grande collection en lien avec l’Holocauste au Canada.

Le musée actuel restera ouvert jusqu’à son déménagement dans les nouveaux locaux.