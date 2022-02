Plus de 130 000$ pour le Resto Plateau

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé la prolongation pour une année supplémentaire de son contrat avec l’entreprise d’économie sociale Resto Plateau lui octroyant la somme de 130 064$.

Le contrat concerne la distribution de repas pour les détenus du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Ces repas sont préparés par des travailleurs en réinsertion permettant ainsi à ces dernier de se former aux métiers de la restauration. La somme octroyée permet d’assurer la pérennité de l’entreprise et de développer d’autre projet pour combattre l’insécurité alimentaire.

Le contrat total de trois ans a permis à l’entreprise de recevoir la somme de 390 192$.

Resto Plateau intervient en effet à différents niveaux pour contrer l’insécurité alimentaire que ce soit au niveau de leur restaurant communautaire qui offre des menus complets à faible coût, ou la distribution de repas pour les aînés en HLM.

L’entreprise intervient aussi auprès des familles vulnérables avec des enfants dans le cadre du projet cigogne et permet la distribution de paniers repas à faible coût dans le projet nourrir le quartier en collaboration avec la CDC du Plateau Mont-Royal.

Malgré ce financement de la Ville qui leur permet notamment de payer les employés et de s’assurer une source de revenu fixe pour développer d’autres projets, Resto Plateau survit aussi grâce aux subventions provenant du gouvernement.

Selon la chargée de communication de Resto Plateau, Natacha Gwizdalla, la précarité est de plus en plus grave, et les financements que le gouvernement donne aux organismes communautaires ne sont pas suffisants.

C’est pourquoi Resto Plateau se joindra à l’ensemble des organismes communautaires montréalais lors de la manifestation qui aura lieu mardi 22 février.

«On est le filet social montréalais, dit-elle. Le gouvernement se décharge tellement sur nous pour l’entretenir».

Selon elle, le monde communautaire «manque cruellement» de financement alors qu’il y a un «réel manque à gagner».