Resto Plateau: un menu pour venir en aide à la communauté

Un menu spécial ayant pour thème l’amour sera vendu par l’organisme Resto Plateau pendant le mois de février. Une initiative mise en place afin d’aider la communauté. Pour chaque commande passée, un repas gratuit sera offert à une personne en difficulté.

Le menu d’Amour peut être commandé en boîte à lunch individuelle ou encore en formule pour quatre personnes. Incluant un dessert, il est offert en option régulière ou végétarienne.

À lire aussi: Venelle: un café ouvert par deux jeunes en pleine pandémie La cuisson extérieure: un nouvel outil pour les restaurateurs du Plateau Délices de Noël et solidarité au Resto Plateau

Le service Traiteur Resto Plateau a donc concocté ce menu gourmet afin de satisfaire les adeptes de bonne cuisine tout en aidant les gens dans le besoin. Les Montréalais qui vont passer une commande au cours du prochain mois vont à la fois se nourrir eux-mêmes en plus de fournir un repas de qualité à quelqu’un se trouvant dans une situation financière difficile. Les repas gratuits offerts proviennent du kiosque de sécurité alimentaire de l’organisme.

Différents volets

Le but premier de Resto Plateau, qui est situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, est de venir en aide aux gens de la communauté dans le besoin. Pour y arriver, l’organisme divise ses activités en plusieurs volets, dont un service de traiteur.

Tout d’abord, il y a le restaurant communautaire. Celui-ci est conçu pour combattre la faim, l’isolement et la pauvreté. 80 414 repas complets y ont été servis au cours de l’année 2020, dont 16 434 durant la pandémie.

92% des dîneurs sont âgés de plus de 46 ans et 73% d’entre eux sont des hommes. Une majeure partie de ces personnes gagnent moins de 20 000$ par année.

Ce lieu de rencontre leur permet de briser l’isolement, puis de participer à des activités.

Des informations et des références concernant plusieurs enjeux les affectant (santé, emplois, logement, etc.) y sont aussi partagées.

Tous les citoyens sont les bienvenus à se rendre sur place. Ceux possédant les moyens financiers peuvent donner à l’organisme une somme d’argent additionnelle en achetant un repas à prix réduit, contribuant ainsi à la cause.

«Il y a des personnes qui viennent chez Resto Plateau et qui ne sont pas dans le besoin, mais qui font de plus grosses donations quand ils prennent un repas», souligne la chargée de communication et marketing de Resto Plateau, Natacha Gwizdalla.

Par ailleurs, l’organisme dispose également d’un service d’aide alimentaire d’urgence. Dans le cadre de celui-ci, des repas sont offerts gratuitement aux personnes en grande difficulté financière. De plus, des dons de denrées périssables et non périssables sont reçus à longueur d’année.

Parallèlement, un projet de distribution de repas à coût très faible dans les HLM de l’arrondissement est en cours.

Formation

Quant au volet d’insertion professionnelle, la formation donnée est autant théorique que pratique et s’étale sur six mois. Les apprentissages concernent le métier d’aide-cuisinier. Au total, six groupes sont formés par an. Le programme a été mis en place afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes fortement défavorisées sur le plan de l’emploi, notamment celles issues des diverses communautés culturelles. Elles cuisinent pour le restaurant communautaire pendant leur formation.

En général, les contrats liés au service de traiteur de l’organisme sont entre autres signés avec des garderies, des particuliers et des entreprises corporatives.