La rue aux piétons￼

Véritables parcs urbains, les rues piétonnes montréalaises ont le vent en poupe durant la saison estivale. Sur le Plateau-Mont-Royal, deux artères sont piétonnisées cette année: l’avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum, et l’avenue Duluth Est, du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert. La première le sera jusqu’au 5 septembre et la seconde, durant les fins de semaine.

À cette occasion, les aménagements spacieux et créatifs font de ces rues de véritables lieux de rencontre, propices aux animations culturelles et à la fête. Arts de rue, cirque, théâtre, musique, humour, arts visuels et numériques seront au rendez-vous.

À la fin de l’été, ce sera au tour du festival BLVD d’investir le boulevard. Jeux géants et rigolos, chasse au trésor, cours de planche à roulettes… Des activités ludiques sont prévues à chaque coin de rue, pour les petits et les grands. Le block party du Glory Challenge, une compétition de skateboard organisée par la boutique Dime, sera de retour en soirée.

Les rues piétonnisées sont une bonne façon de découvrir la culture locale de façon sécuritaire et à son propre rythme, puisque les automobiles ne sont pas autorisées à y circuler. Qu’il s’agisse de restaurants multiculturels, de bars branchés, de cafés de quartier ou de boutiques éclectiques, la foule de commerces qui bordent ces rues rendent ces dernières très dynamiques.

Eva B, CUL-DE-SAC et Bee’s Knees



Le Plateau est connu pour ses friperies, qui regorgent de vêtements, d’objets et d’accessoires uniques. Sur le boulevard Saint-Laurent, Eva B est une institution qui abrite un café végétarien. CUL-DE-SAC propose également toutes sortes de vêtements rétro des années 80 à aujourd’hui. Et sur l’avenue Duluth, la boutique Bee’s Knees sélectionne des trouvailles vintage… mais pas que!

Arepera et M. Ramen



Sur l’avenue du Mont-Royal, M. Ramen concocte de savoureux plats japonais et abordables, cuisinés avec des aliments frais et locaux. Leur ramen tonkotsu sont divines! Au sud, sur la rue Prince-Arthur, le restaurant vénézuélien Arepera sert de généreux arepas, des pains garnis à base de farine de maïs et des platos de pabellón, composés de riz, de haricots noirs, de plantain et de bœuf râpé.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.