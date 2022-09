Le Plateau-Mont-Royal étudie les îlots de chaleur

Installation scientifique mesurant la température de l'air et de l'humidité

À travers des stations de mesure de la température de l’air et de l’humidité, l’Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal effectue des recherches afin de mesurer l’impact de l’aménagement urbain sur les îlots de chaleur.

Sur le Plateau-Mont-Royal – mais aussi dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Outremont –, on peut repérer des installations scientifiques qui ressemblent à des assiettes blanches. Ces dernières récoltent des données qui permettront à l’Arrondissement d’obtenir des réponses sur ces phénomènes d’îlots de chaleur. Silencieuses et sans danger, elles seront en place pendant dix étés.

L’avenue Mont Royal faisant partie des dix plus grands îlots de chaleur de Montréal en 2022, le Plateau représente un terrain de recherche intéressant.

Un total de 200 stations supplémentaires sont à prévoir à partir de 2023, avec la participation de l’Université McGill, afin de contrer les îlots de chaleur.