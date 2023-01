Transformation de l’entrepôt Van Horne: plus de 4000 répondants se prononcent

L’entrepôt emblématique situé au 1, avenue Van Horne pourrait être transformé en hôtel, bureaux et commerces. Considérant l’attachement de la population au bâtiment, un sondage a été organisé par l’arrondissement afin de juger de l’acceptabilité sociale du projet, qui requerra plusieurs dérogations.

Visualisation du bâtiment après rénovation Photo: Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

En 24 heures, plus de 4000 personnes ont répondu au sondage. Pour d’autres consultations semblables, «on est habituellement heureux si on a plus de 300 répondants» explique Marie Plourde, conseillère municipale représentante du Mile-End.

Comme le sondage restera disponible jusqu’au 12 février, cette dernière ne souhaite pas trop commenter le dossier, afin de ne pas teinter l’opinion publique. Mais selon Mme Plourde, l’engouement pour le sondage s’explique, car le bâtiment est vraiment unique et dispose d’un des rares châteaux d’eau de Montréal.

«Certains trouvent le projet super, alors que d’autres auraient voulu autre chose», explique-t-elle. Elle rappelle que le projet ne vient pas de la Ville, mais bien des propriétaires du terrain et que celui-ci n’est actuellement pas à vendre.

Sous la publication Facebook l’Arrondissement, de nombreux citoyens affirment qu’ils auraient préféré voir des logements sociaux naître dans l’ancien entrepôt. Une idée qui n’est pas facilement réalisable, selon la conseillère municipale.

«Je ne pense pas que beaucoup d’organismes voudraient investir dans un bâtiment si vieux», commente-t-elle, rappelant que les coûts de rénovation et d’entretien feraient inévitablement monter le prix des loyers.

De plus, le bâtiment se situe aux abords d’une voie ferrée, ce qui complique la tâche. Depuis les incidents du lac Mégantic, des règlementations concernant l’usage des terrains adjacents aux chemins de fer classifient comme sensible leur usage pour habitation ou garderie. L’hôtellerie n’est par contre pas visée par ces règlementations.