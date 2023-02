Projection pour dénoncer le projet de reconversion du 1 Van Horne

Une projection sur l’historique bâtiment du 1 Van Horne a eu lieu dans la nuit de mercredi pour dénoncer le projet de reconversion de l’entrepôt. Le bâtiment pourrait devenir un hôtel et des espaces de travail, comme le propose Rester Management. Le projet a largement été dénoncé lors d’une consultation publique.

Une mobilisation communautaire s’est organisée pour dénoncer le projet, ce qui a culminé en la projection par l’organisation Le Séphamore de messages faisant échos aux doléances des gens du Mile End. On peut lire sur le bâtiments «logements sociaux», «ous sommes là» et «ateliers d’artistes», notamment.

«La projection a rendu visible sur le bâtiment les désaccords face au projet, commente la cofondatrice et membre de Mile-End Ensemble, Stéphanie Bourbeau. Ce qu’on veut, c’est un projet qui mise sur le partage et la coopération comme le Bâtiment 7, où il y aurait des ateliers de réparation de vélo, des cours de poterie et où le vivre-ensemble serait un principe moteur dans une perspective municipaliste et écologique. Ce projet doit être revu.»

Plus de 4000 personnes ont répondu à la consultation publique de la Ville concernant le projet du 1 Van Horne. «Bien que la valeur patrimoniale du bâtiment était priorisée par la Ville, les gens ont davantage commenté sur les impacts sociaux et communautaires que la reconversion pourrait engendrer, considérés comme plus importants, rapporte Mme Bourbeau. Ce projet n’a pas l’acceptabilité sociale et contribuerait à l’embourgeoisement du quartier en plus de ne pas répondre aux besoins du quartier»

Autre projection durant la même soirée où des logements sociaux sont réclamés par les différents organismes. Photo: Capture d’écran / Twitter

Invitations lancées

Le 15 mars, une soirée sera organisée par Mile End Ensemble et d’autres organismes communautaires au Théâtre Rialto, dans le Mile End. Le promoteur du projet de reconversion a été invité à cette soirée musicale pour qu’il rencontre les citoyens du quartier pour initier un dialogue.

«S’il nous avait rencontrés dès le début, il aurait su il y a longtemps que son projet ne nous convenait pas, tranche Mme Bourbeau. On veut que le promoteur rencontre les gens qui sont attachés au quartier et qu’ils l’habitent pour qu’un dialogue soit possible.»

En plus du promoteur immobilier, des élus des différents paliers gouvernementaux ont aussi été invités, tout comme la Corporation de développement communautaire (CDC) du Plateau-Mont-Royal et Héritage Montréal. Face à l’engouement que les projections ont suscité sur les réseaux sociaux, Mme Bourbeau souligne que d’autres projections du genre pourraient avoir lieu, notamment au mois de juin où une fête communautaire sera organisée au 1 Van Horne.