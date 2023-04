L’encan-bénéfice pour la santé mentale «Moi m’aime, cent autoportraits» fête ses 10 ans

L’encan-bénéfice «moi m’aime, cent autoportraits», créé pour changer le regard du public sur la maladie mentale, fête son 10e anniversaire cette année. Pour cette édition, l’actrice Pascale Bussières en sera la porte-parole.

Cet encan-bénéfice est organisé par le Centre d’Apprentissage Parallèle de Montréal (CAP), un organisme du Plateau-Mont-Royal qui offre aux personnes souffrants de problèmes de santé psychologique la possibilité de se réaliser au moyen d’activités créatives. Créé en 1983, le CAP fête cette année ses 40 ans d’existence.

«Depuis plusieurs années, je soutiens à ma mesure l’extraordinaire travail du CAP qui accompagne depuis maintenant 40 ans des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale pour les emmener vers un nouvel équilibre de vie par l’art thérapie. Je crois profondément et de plus en plus que la création est la voie la plus porteuse vers l’apaisement de l’âme», explique Pascale Bussières.

Les enchères se feront en ligne, dès le 26 avril à 17h30. Le grand public aura huit jours pour découvrir l’ensemble des œuvres des personnalités. La clôture des enchères aura lieu le 3 mai à 20h30. Tous les fonds recueillis dans le cadre de l’encan iront au profit du CAP.