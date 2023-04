Une collecte de meubles solidaire dans le quartier Milton-Parc

Pour la sixième année consécutive, la Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM) organise une collecte de meubles non utilisés dans le quartier Milton-Parc à Montréal, par le biais de son service RebutRécup. Cette collecte s’effectuera du 24 avril au 1er mai, en collaboration avec l’Association étudiante de l’université McGill (AÉUM).

Les deux organisations sillonneront les rues du quartier et récupéreront les meubles abandonnés sur les trottoirs ainsi que les dons des personnes qui déménagent. Le tout sera stocké pendant deux semaines dans un conteneur installé dans la rue Prince-Arthur.

Une collecte solidaire et environnementale

Les objets récupérés devraient être redistribués aux étudiants dans le besoin les 2 et 3 mai prochain. Une partie de ces objets seront également récupérés par des organismes de bienfaisance tels que le Collectif Bienvenue.

En plus du volet social de ce service gratuit, le but de la collecte est de réduire le volume de déchets. La SAESEM aurait sauvé six tonnes de meubles et d’objets ménagers de l’enfouissement en 2022 en les redistribuant aux organismes de charité partenaires. La réduction de l’enfouissement des déchets est «un combat grandissant», selon l’organisation.

Les objets acceptés dans le cadre de la collecte seront le mobilier, les vêtements, les jouets, les livres et les petits appareils électroménagers. Les matelas, les meubles rembourrés et les gros appareils électroménagers ne pourront quant à eux pas être récupérés.

Pour plus d’informations, visitez saesem.org.