Les élus du Plateau demandent votre aide pour nettoyer le parc La Fontaine

Les élus de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal invitent la population à se joindre à eux le 29 avril prochain à l’occasion de l’annuel nettoyage de printemps du parc La Fontaine.

🌳 Joignez-vous à nous pour la corvée annuelle de nettoyage du parc La Fontaine en compagnie des élu(e)s de #LePlateau! Rendez-vous le samedi 29 avril 2023 dès 10h à @leRobindesBois. Consultez les détails de l'événement ici 👉 https://t.co/aMq4hBiKHC #Proprete #LePMR #PMR pic.twitter.com/EN9wpGqM1q — Le Plateau (@LePMR) April 20, 2023

Le rendez-vous est donné à 10h en face du chalet restaurant Le Robin des Bois, situé au 3933, avenue du Parc-La Fontaine.

Les participants recevront des gants, des sacs et des outils pour participer au nettoyage des berges des étangs du parc. L’arrondissement rappelle aux personnes intéressées de porter des vêtements et chaussures appropriés pour ce type d’ouvrage et d’apporter de l’eau pour s’hydrater.