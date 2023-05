Parc La Fontaine: l’avenue Émile-Duployé fermée à la circulation automobile jusqu’en 2026

Lors du conseil d’arrondissement de ce soir, les élus du Plateau-Mont-Royal voteront pour le prolongement de la fermeture de l’avenue Émile-Duployé, entre les rues Sherbrooke et Rachel, à la circulation automobile, et ce, jusqu’au 31 décembre 2025. À la place des voitures, on retrouvera des événements culturels, des animations et des lieux de rencontre sur ce tronçon, de manière à le réintégrer au parc La Fontaine, comme le prévoit le Plan directeur du parc La Fontaine.

Ce tronçon de l’avenue Émile-Duployé, situé dans le parc La Fontaine, était déjà fermé à la circulation automobile à la suite d’une ordonnance adoptée le 4 avril.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal souligne que cette décision a été influencée par la remise en question par les citoyens de la vocation automobile de l’avenue Émile-Duployé. La sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que l’offre d’un milieu de vie sain aux résidents ont également contribué à orienter la décision.

Le dossier de l’avenue Émile-Duployé servira également à atteindre les objectifs fixés dans le plan Montréal 2030 en matière de vitalité culturelle en plus d’offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité.