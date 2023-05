Une équipe d’intervenants psychosociaux déployée dans Milton-Parc

L’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) a été déployée dans le quartier Milton-Parc de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal. Pleinement opérationnelle en date d’aujourd’hui, l’équipe d’intervenants psychosociaux a pour but «d’agir rapidement pour désamorcer des situations de crise, de détresse et de conflit dans l’espace public, en plus d’accompagner les citoyennes et les citoyens vulnérables vers des ressources sécuritaires», explique la Ville de Montréal.

Toujours en tandem, les intervenants qui sont en poste de 9h à minuit, sept jours sur sept, peuvent être rejoints via une ligne téléphonique mise à disposition des résidants et commerçants du quartier. L’ÉMMIS, une équipe unique au Québec, travaille en collaboration avec des organismes du territoire pour adapter leur approche. Le Centre d’amitié autochtone de Montréal (CAAM) permet notamment aux intervenants «d’offrir une réponse culturellement adaptée aux personnes autochtones et inuites en situation d’itinérance».

L’arrivée d’ÉMMIS est une bonne nouvelle pour les commerçants et les personnes qui vivent dans le secteur Milton-Parc et qui demandent depuis longtemps une amélioration de la prise en charge municipale de cette crise humanitaire. Maeva Vilain, conseillère dans le district de Jeanne-Mance et responsable du dossier du développement social pour l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Le déploiement de l’ÉMMIS dans Milton-Parc «répond aux recommandations du rapport de l’Ombudsman de Montréal sur les enjeux d’itinérance autochtone dans ce secteur», considère la Ville de Montréal, par voie de communiqué.

Une équipe de l’ÉMMIS offrira aussi ses services sur l’ensemble de l’arrondissement et une autre sera déployée à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en juin 2023. Depuis 2021, l’ÉMMIS est d’ailleurs en activité dans Ville-Marie et dans le Sud-Ouest. À terme, la Ville a pour objectif que l’ÉMMIS desserve l’ensemble du territoire montréalais. Ce déploiement majeur serait financé par un l’investissement de 50 M$ «pour les 5 prochaines années annoncé conjointement avec le ministère de la Sécurité publique du Québec».