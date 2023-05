Le boulevard Saint-Laurent fait bon ménage avec le printemps

Ce dimanche aura lieu un grand ménage sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Sherbrooke et Laurier, en prévision du festival d’art public MURAL qui commencera le 8 juin.

Pour une septième année, la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL) organise sa Grande corvée, un rassemblement de nettoyage et de création artistique sur le boulevard Saint-Laurent.

L’artère, que l’on surnomme «la Main», fera peau neuve grâce au travail de nettoyage accompli par une équipe de bénévoles, commerçants, résidents, intervenants et participants du programme de réinsertion sociale TAPAJ. Le 21 mai, ils s’attelleront tous à faire disparaître les traces de vandalisme sur le mobilier urbain, à déblayer les trottoirs, à nettoyer les parcs ainsi que les rues adjacentes.

Pour ornementer le boulevard, un projet de marquage au sol sera entamé le 21 mai par l’artiste torontois Roadsworth et se prolongera jusqu’au 25 juin. Des bacs à fleurs et du mobilier d’extérieurs y seront aussi aménagés, dont des chaises, des bancs et des terrasses. De nouveaux supports à vélos visibles par leur forme en cœur et leur teinte rose seront installés le long de l’artère.