Le dernier club vidéo de Montréal demeurera ouvert

En janvier, Métro avait rapporté que le Cinoche, le dernier club vidéo de Montréal, était sur le point de mettre la clé dans la serrure, en raison de revenus à la baisse et d’investissement de temps trop élevé. Malgré les défis, le Cinoche s’est depuis adapté et le vent a pu tourner pour le commerce. «On va pouvoir rester ouverts pour au moins un an encore», a dévoilé le propriétaire du Cinoche situé sur l’avenue Mont-Royal, Luc Major.

Si elle n’est toutefois pas proche de faire pied de nez à Netflix, la boutique dont les vitrines ne portent plus la pancarte «à vendre» pourra au moins souffler une bougie de plus que prévu au début de l’année. C’est notamment en réduisant grandement les heures d’ouverture, de manière à pouvoir profiter un peu plus de la vie en dehors de la boutique, que Luc Major a pu préserver sa passion. «Ça se fait bien, maintenant», témoigne Luc, dont les revenus proviennent plutôt de son emploi régulier à la Ville de Montréal.

L’idée de transformer le local en salle de projection afin de donner une deuxième vie à la collection de 13 000 films, dont plusieurs perles rares, fait aussi partie de ce qui aide Luc à maintenir la flamme en vie. Ainsi, au moins jusqu’en 2024, les meubles sont sauvés même si les revenus ne semblent pas près de remonter.

Un plan à très long terme

Porté par un désir de partager son amour du cinéma et sa collection unique, Luc avait évoqué à Métro en janvier dernier son nouveau désir de transformer le Cinoche en salle de projection. Une manière «d’attirer de nouveaux clients», de «nouveaux revenus» et de maintenir la collection en vie.

Depuis, des démarches ont été initiées pour concrétiser le projet, mais les coûts d’approbation municipale de la transformation architecturale nécessaire au projet l’ont ralenti. «Ça coûte 10 000$ et il y a possibilité qu’on se fasse dire non», regrette Luc qui travaille sur le projet avec un client régulier devenu partenaire.

La transformation nécessaire pour transformer le Cinoche en mini salle de cinéma impliquerait notamment une rampe sur laquelle installer les sièges. Selon les estimations des deux partenaires, le coût d’une transformation en bonne et due forme pourrait «s’élever à 500 000$».

Malgré le manque de fonds pour assumer l’initiation du projet, celui-ci demeure en vie, mais «à très long terme». Pour l’instant, le cinoche demeurera donc un club vidéo, comme il l’a toujours été.

La fin d’une ère sauvée de justesse

C’est en février 2022 que Luc avait mis le local en vente, malgré l’amour qu’il entretient pour son commerce. Avec des revenus qui ont baissé de «80 %» depuis l’ouverture du Cinoche il y a près de quinze ans et plusieurs heures nécessaires pour faire fonctionner la boutique, le choix était difficile, mais les alternatives ne sautaient pas aux yeux.

«Ce qui me faisait le plus mal, c’est que si je vends le local, je vends mes films, puis là, je ne pourrai plus regarder mes films», avait révélé Luc en janvier dernier. Nécessitant un espace et de l’entretien, Luc n’avait trouvé ni personne ni organisme intéressé à recevoir ses films advenant la fermeture du Cinoche.

Après plus d’un an à ne pas avoir trouvé acheteur pour le local, Luc a réfléchi et le choix de maintenir le Cinoche en vie malgré les difficultés et le manque de rentabilité l’a emporté, au grand plaisir des cinéphiles de la métropole.