Tapage diurne: pas d’ampli sans permis au parc La Fontaine

Des jeunes rassemblés au parc La Fontaine samedi dernier ont été surpris de recevoir la visite du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) parce qu’ils faisaient trop de bruit, en plein jour. En effet, il est interdit d’utiliser un amplificateur de son dans l’espace public sans permis de l’arrondissement, selon le règlement municipal du Plateau-Mont-Royal où se situe le parc.

Un appel pour bruit excessif au parc La Fontaine a été fait au 911 dans la journée de samedi dernier, indique le SPVM. «En réponse à cet appel, des patrouilleurs à vélo se sont présentés au parc où ils ont constaté la présence d’un événement impliquant la diffusion de musique via un système de haut-parleurs», précise-t-on.

Or, les organisateurs d’événements publics sur Le Plateau-Mont-Royal doivent avoir une autorisation de l’arrondissement s’ils veulent diffuser des sons amplifiés dans l’espace public. Dans ces cas précis, le niveau de pression acoustique maximal autorisé est alors de 80 décibels, mesuré à 35 m des appareils sonores installés sur ce site.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le rassemblement d’au moins plusieurs dizaines de personnes être interrompu par les patrouilleurs. Si les policiers semblent remettre une amende aux contrevenants, il s’agissait plutôt d’un avertissement, assure le SPVM.

«Les policiers se sont informés auprès de la personne diffusant la musique si elle était en possession de cette autorisation. La réponse étant négative, les policiers ont sensibilisé cette personne à la réglementation en place et lui ont remis un avertissement. L’événement a pris fin et les personnes présentes se sont dispersées», souligne la chargée de communication pour le SPVM, Caroline Labelle.

Le règlement du Plateau

Dans les espaces extérieurs (parcs, cours ou terrains résidentiels) du Plateau-Mont-Royal, les décibels autorisés sont de 60 décibels entre 7h et 23h et de 50 décibels entre 23h et 7h.

«Il faut savoir que la prise de son peut varier selon où on prend la mesure. Ainsi, si un citoyen se plaint du bruit dans le parc devant chez lui, on va prendre la mesure à la limite de son terrain privé», précise la chargée de communiqué pour l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal Geneviève Allard.

Si le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur est exceptionnellement permis lors d’événements publics autorisés par l’arrondissement, l’utilisation des mégaphones est cependant prohibée sauf à des fins de sécurité.

«La police est celle qui intervient rapidement lorsqu’il y a des plaintes de bruit reliées à l’activité humaine dans les parcs. L’arrondissement s’occupe de toutes les plaintes de bruit, sauf ce qui est relié aux comportements humains», poursuit Mme Allard.