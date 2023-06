Le parc à chiens du parc Jeanne-Mance se fait attendre

Par une journée estivale ensoleillée, les chiens promenés par leurs maitres sont nombreux sur les sentiers du parc Jeanne-Mance. Cet important espace vert de l’est du Plateau-Mont-Royal dispose de terrains de tennis, de balle molle, de volleyball, d’une patinoire l’hiver ou encore d’une pataugeoire l’été, mais il est toujours dépourvu d’un parc à chiens, au grand dam des propriétaires de canidés.

En réalité, tous les matins, de 6h à 8h30, les promeneurs de chiens lève-tôt peuvent laisser leur animal courir en liberté dans un quadrilatère au nord du parc Jeanne-Mance, entre les terrains de tennis et l’avenue du Parc. Les chiens peuvent y courir librement sur cet horaire, ainsi qu’entre 21h30 et 00h. Or, l’espace vert est bordé par la très passante avenue du Parc. La Ville prévoit de créer un réel parc à chiens permanent encadré par des barrières, mais celui-ci se fait attendre.

Meilleure cohabitation

« Le besoin pour un parc à chiens est criant au parc Jeanne-Mance », assure Alex Norris, conseiller de la Ville dans Jeanne-Mance. Depuis quelques années, il met de l’avant le besoin d’un parc à chiens dans le secteur. Il explique que l’absence d’un parc à chiens clôturé à Jeanne-Mance entraine des conflits d’usage.

Les chiens se rendraient parfois sur la route, alors que l’avenue du Parc a un débit automobile très important. « C’est risqué de laisser un chien qui aime courir, sans laisse dans ce coin du parc, ils peuvent aller sur la rue est passante », explique Kimberly, une résidente du quartier, qui promène son chien et deux autres qui appartiennent à une connaissance. Ces deux-là aimant courir, elle n’ose pas les laisser courir lorsqu’elle les garde.

« On vit dans des appartements petits dans le quartier, et il faut aller loin pour trouver un parc à chiens alors que la plupart des résidents n’ont pas de voitures et les chiens ne sont pas autorisés dans les bus », continue-t-elle. Installer un parc à chiens viendrait donc régler ce désagrément. Actuellement, les résidents de l’ouest du Plateau doivent se rendre aux parcs Lafontaine ou Laurier pour trouver un espace réservé aux canidés.

Un projet existant, mais tardif

Dans les faits, le projet avance, s’enthousiasme M. Norris. Le plan directeur du parc Jeanne-Mance prévoit la construction d’un réel parc à chiens clôturé d’ici 5 à 10 ans. Ce nouvel espace canin sera situé au sud du parc, au niveau des actuels terrains de volleyball qui seront eux décalés légèrement vers le nord.

Une partie des terrains de volleyball du parc Jeanne-Mance deviendra un parc à chiens d’ici 5 à 10 ans. Les terrains de volleyball seront décalés un tout petit peu vers le nord, pour laisser de la place pour le futur parc à chiens du parc Jeanne-Mance. L’espace vert du parc Jeanne-Mance, situé entre les avenues Duluth et du Parc et les terrains de volleyball, pourrait devenir un parc à chiens provisoire.

Pourtant, les demandes pour un parc à chiens ne datent pas d’hier. En 2017, après l’arrivée de Projet Montréal à la tête de la Ville qui s’occupe des grands parcs, dont Jeanne-Mance, une pétition avait circulé pour demander la création d’un tel parc. Les enjeux de cohabitation entre différents usagers étaient déjà relevés à ce moment-là.

Le projet a pris du temps, car le parc Jeanne-Mance est intégré au site patrimonial du Mont-Royal, et le service du Patrimoine de la Ville doit donc examiner les changements qui y seront apportés. Un parc à chiens avec des barrières doit ainsi s’intégrer dans le paysage du lieu et dans la vue du Mont-Royal, qui domine le parc Jeanne-Mance. Celui planifié serait situé entre des terrains déjà existants de volleyball et une barrière déjà existante, soit le muret de l’Hôtel-Dieu.

En attendant ce parc à chiens définitif, Alex Norris milite pour un espace temporaire, avec des barrières. Celui-ci serait situé entre les terrains de volley-ball et de l’avenue du Parc, près du futur parc permanent. La piétonnisation de l’avenue Duluth Ouest a rendu ce secteur plus calme, et on y trouve un carré de verdure qui est sous-utilisé par les usagers du parc.

Le conseiller municipal voit donc, dans ce petit espace de pelouse, une bonne option temporaire pour faire un parc canin. Il précise que le service des grands parcs est à l’étude de ce projet qu’il a proposé et que cet espace temporaire ne naitra pas avant l’année prochaine au minimum.