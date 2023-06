Une fresque géante célèbre la nature devant la station de métro Mont-Royal

Si vous allez vous balader sur l’avenue piétonne du Mont-Royal, vous ne manquerez pas d’apercevoir une géante fresque au sol, située devant la station de métro Mont-Royal. Cette fresque «immersive» a demandé plus de 14 jours de travail à l’artiste muraliste Izabelle Duguay.

De 140 pieds par 40, la fresque s’intitule «Mère nature», et célèbre la diversité de la flore et de la végétation par d’immenses fleurs et plantes et par de grands soleils aux couleurs chaudes. «Avant tout, c’est une œuvre qui célèbre en grand la nature et la beauté», souligne la Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal dans un communiqué. Izabelle Duguay a été assisté par l’artiste visuel Pascal Foisy et la muraliste Bibi Una.

Par-dessus cette fresque peuvent être retrouvé des sièges détente et un kiosque d’information qui reprennent les thèmes et les couleurs de l’œuvre, conçus par l’atelier montréalais de design multidisciplinaire EN TEMPS ET LIEU.

Une artiste accomplie

Izabelle Duguay est une artiste visuelle basée à Montréal. Titulaire d’un baccalauréat en scénographie et d’une maîtrise en éducation artistique à l’Université Concordia, elle a œuvré comme artiste/éducatrice pour l’organisme MU pendant plus de sept ans.

La muraliste s’intéresse à la puissance des couleurs et à la connexion entre les formes naturelles et urbaines. Ses œuvres sont à la fois abstraites, minimalistes et géométriques. «Elles ont pour but premier d’énergiser ou d’apaiser le spectateur et de s’harmoniser avec l’architecture environnante», précise la Société de développement.

Depuis ses débuts, l’artiste a conçu et réalisé plus d’une quarantaine d’œuvres murales, dont celle au Musée des beaux-arts de Montréal qui rend hommage à la collection permanente pour l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière.