Des travaux pour prolonger le REV sur Saint-Denis et Cherrier

Dès le mois d’août, les travaux d’aménagement de pistes cyclables seront enclenchés, sur la rue Saint-Denis entre les rues Roy et Cherrier. Un secteur de la rue Cherrier, entre Saint-Denis et Berri, sera également touché par ces travaux de prolongement du Réseau express vélo (REV).

Comme on en retrouve déjà le long du REV, ces voies cyclables seront séparées de la circulation automobile à l’aide de bordures en béton. Elles doivent être accessibles hiver comme été et d’une largeur suffisante pour permettre les dépassements. Pour assurer des déplacements plus sécuritaires, la Ville s’engage à améliorer la signalisation, faire le marquage au sol et modifier la signalisation.

La chaussée sera également asphaltée et des sections de trottoir seront reconstruites. La rue Saint-Denis accueillera deux nouveaux quais d’autobus.

Une voie bidirectionnelle sera aménagée du côté nord de la rue Cherrier, ainsi qu’une voie unidirectionnelle en direction est, du côté sud. Quant à la rue Saint-Denis, deux voies unidirectionnelles seront aménagées de chaque côté de la rue. Ces travaux font suite aux travaux de remplacement d’entrée d’eau en plomb effectués depuis fin mai sur Saint-Denis et Cherrier.

Entraves à prévoir

Le service de transport en commun sera maintenu tout au long des travaux, mais la circulation risque d’être compliquée puisqu’une voie de circulation sera retranchée par direction sur la rue Saint-Denis, de la rue Roy à la rue Cherrier. Le même scénario est à prévoir sur la rue Cherrier entre les rues Saint-Denis et Berri.

Seulement 20% des places de stationnement seront maintenues sur ces axes.

Dans ses communications, la Ville n’indique pas le temps que prendront ses travaux.