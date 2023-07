Rénovation d’infrastructures sur les rues Mentana et Boucher

Les rues de Mentana et Boucher, situées dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, vont bientôt bénéficier d’un grand projet de modernisation d’infrastructures. Les travaux, qui commenceront à la fin du mois de juillet 2023, devraient durer environ un an. Les zones de travaux concernent la rue de Mentana entre la rue Saint-Grégoire et l’avenue Laurier Est, ainsi que la rue Boucher entre les rues Saint-Hubert et de Mentana.

Pendant la durée des travaux, des entraves à la circulation sont à prévoir. Des aménagements pour la circulation piétonne et cycliste sont prévus et l’accès aux résidences et autres bâtiments restera garanti en tout temps, assure la Ville. Il est prévu que la circulation sur la rue Boucher se fera en direction ouest uniquement, entre les rues Saint-Hubert et de Mentana, une fois les travaux terminés.

Le chantier inclut la reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égout, le remplacement des entrées d’eau en plomb, la réfection de la chaussée, des ajustements sur la piste cyclable et la reconfiguration des saillies. L’éclairage des rues et des feux de circulation seront également modernisés. Les travaux comprennent également la reconstruction des trottoirs et l’ajout de saillies aux intersections.

Une séance d’information publique le 19 juillet

Un point important concerne le remplacement des entrées d’eau en plomb. Ceux qui ont encore des entrées en plomb recevront une communication spécifique à cet effet. À noter que si la partie privée d’une entrée d’eau est toujours en plomb, elle sera également remplacée, les propriétaires concernés seront contactés directement par l’entrepreneur.

Afin de présenter en détail ces travaux et leurs impacts sur le quotidien des résidents, la Ville de Montréal organise une séance d’information publique le 19 juillet de 19 h à 20 h 30. L’événement sera virtuel et les détails pour y participer seront envoyés sur réception de l’inscription. Les participants pourront poser leurs questions à l’issue de la présentation.

La séance sera enregistrée et disponible en différé sur le site Web montreal.ca pour ceux qui ne pourraient pas y assister en direct.