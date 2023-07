Des ateliers pour les mains vertes sur l’avenue Mont-Royal

L’Avenue du Mont-Royal et Cultiver Montréal accueillent de nouveau les amoureux de l’agriculture urbaine pour la seconde partie de leurs ateliers d’été. Invitant les participants de tous âges, à partir de huit ans, ces ateliers auront lieu aux Jardins Nourriciers, situés sur les deux côtés de l’Avenue du Mont-Royal, entre les rues Garnier et Fabre.

Avec une surface cultivée sur 800 pieds linéaires, les Jardins Nourriciers offrent une expérience de jardinage urbain unique, double de celle de la première édition. Ces ateliers d’une heure seront animés par des organisations professionnelles et des passionnés expérimentés dans divers aspects de l’agriculture urbaine.

Le programme, qui se déroulera du 22 juillet au 23 août 2023, propose une série d’ateliers pratiques et informatifs. Les inscriptions peuvent être effectuées directement sur le site www.mont-royal.net, où vous pouvez également trouver des détails sur tous les événements à venir.

Tout un programme

Les ateliers débuteront le 22 juillet avec la création d’un cadre en nature par la Maison d’Aurore. Les participants auront l’occasion d’apprendre à apprécier la beauté de la nature en créant un cadre à partir de matériaux naturels 100% biodégradables.

Le 26 juillet, l’atelier sera consacré à l’initiation à la culture de champignons à la maison, organisée par MyCollectif. Les amateurs de champignons pourront apprendre les bases de la culture de champignons chez soi et repartiront avec leur propre kit de culture.

D’autres ateliers se concentreront sur des thèmes variés, tels que le compagnonnage de végétaux, la cuisine à partir de récoltes de jardin, la culture et la dégustation de fleurs comestibles, le pressage de fleurs, etc.

Les Jardins Nourriciers offrent également une occasion unique de se plonger dans le monde de l’agriculture urbaine, d’apprendre des techniques de jardinage et d’explorer les différentes manières dont nous pouvons apprécier et respecter la nature en milieu urbain.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire aux ateliers, veuillez consulter le site www.mont-royal.net et la page Facebook de l’Avenue du Mont-Royal.