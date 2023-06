L’Île-Bizard-Ste-Geneviève menace de se séparer de Montréal

Issu de deux villes fusionnées à Montréal en 2002, l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a fait face à de nombreuses inondations ces dernières années. Son maire, Stéphane Côté, jugeant que peu importe l’administration en place, la Ville-centre est incapable de s’organiser pour affronter les catastrophes naturelles, a voulu faire réagir en évoquant une sécession de son arrondissement.

Lors du conseil municipal du 13 juin, alors que des débats ont cours autour d’une nouvelle digue, il a lancé un « cri du cœur » et s’est ouvertement interrogé si rester à l’intérieur de Montréal était une bonne chose pour son arrondissement. Il juge le financement de la préparation aux inondations inadéquat.

M. Côté a d’abord commencé son intervention en racontant que durant la saison 2023 des inondations printanières, les équipes de son arrondissement ont travaillé dans le « jus de bras » et sont désormais épuisées. Si la préparation de l’arrondissement a été efficace cette année, il rappelle que son arrondissement était mal préparé en 2017 et 2019 pour combattre les inondations.

Toujours lors des débats, Stéphane Côté a interrogé ses collègues : « voulez-vous que L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève reste dans Montréal ? On est 20 000 habitants, est ce qu’on cadre dans cette ville ? « . « Je n’ai pas une maudite cent pour gérer [les inondations] » s’est-il désolé.

Après le conseil municipal, le maire de l’arrondissement a rassuré, en entrevue avec La Presse, qu’il n’envisage pas sérieusement que son arrondissement quitte la métropole. Il a déclaré avoir voulu « brasser l’administration ».

Le maire de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a également estimé que si le financement de 16M$ était un avancement, celui-ci ne permettrait de construire qu’une seule digue.

En 2002, les villes de Sainte-Geneviève, Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île-Bizard ont été fusionnées à la Ville de Montréal pour former un arrondissement. En 2004, un référendum sur la question de la défusion a fait se séparer Sainte-Anne-de-Bellevue de l’arrondissement et de la métropole, mais L’Île-Bizard et Sainte-Geneviève avaient voté pour rester un arrondissement montréalais.