Une boulangerie artisanale s’installe dans Mercier-Ouest

Ouverte depuis le 14 janvier, la boulangerie St-Vincent offre aux résidents de Longue-Pointe un commerce de proximité dans un quartier où l’offre alimentaire est des moins développée.

Un vendredi après-midi, les clients grouillent dans le petit local aux coins des rue Lacordaire et Hochelaga. Ils sont venus chercher leur baguette à pieds et font part de leur excitation au propriétaire. «Je n’ai même pas besoin de prendre la voiture! Je vais revenir chaque semaine», déclare un jeune père.

L’entrepreneur Pierre François-Blain a racheté Traiteur et Compagnie avec sa conjointe il y a à peine deux ans. Celui qui s’intéresse à la fabrication du pain et qui a même entamé un cours de boulangerie en 2017 tenait à confectionner ses propres miches pour le traiteur. «Je n’aimais pas qu’on achète notre pain pré-cuit ou semi-cuit et congelé», explique-t-il.

François-Blain a donc ouvert un comptoir de boulangerie dans les locaux du traiteur. «On est vraiment les bienvenus dans le quartier, se réjouit-il. Ça nous fait chaud au cœur, les gens nous remercient.»

Artisan du pain

L’homme d’affaires qui a également développé sa marque de pain aux grillons a donné carte blanche à son chef boulanger Guillaume Lanctôt. Pâtisseries, pains au fromage, aux olives ou au sésame, c’est le jeune homme qui prépare tout. Sa spécialité? Tous sont faits à partir de levain.

En remplacement de la levure, le levain est un agent naturel de fermentation confectionné à partir de farine et d’eau. Le pain au levain prend deux fois plus de temps à faire que du celui à la levure. Guillaume Lanctôt prépare donc toujours ses pâtes la veille pour le lendemain. «C’est important pour moi de donner la meilleure qualité aux gens, indique-t-il. Le pain au levain, c’est le meilleur pour la santé, pour le goût et pour la conservation.»

Le chef boulanger a encore peu d’expérience et témoigne d’une grande soif de savoir, pense M. Pierre-Blain. «Quand je ne travaille pas, je cherche des nouvelles recettes, explique Guillaume Lanctôt. Je reste à l’écoute des suggestions des clients aussi.»

Pour l’instant, la boulangerie St-Vincent est ouverte seulement du jeudi au samedi, de 9h à 18h. Les horaires seront ensuite ajustés au fur et à mesure que l’équipe s’agrandira, assure François Pierre-Blain.

La boulangerie St-Vincent est située au 2471 Lacordaire.