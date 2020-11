Anjou débourse pour les paniers de Noël

L’arrondissement d’Anjou va débloquer 50 000$ pour permettre la distribution de paniers de Noël aux familles défavorisées et de cadeaux à leurs enfants de 17 ans et moins.

Les fonds seront gérés par Les Chevaliers de Colomb St-Conrad, le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de références d’Anjou (CHORRA) et le Service d’aide communautaire Anjou (SAC Anjou), trois organismes partenaires de l’arrondissement.

Le maire Luis Miranda a fait remarquer que certains de ses concitoyens surviennent difficilement à leurs besoins alimentaires à cause de la pandémie.

500 familles et 600 enfants

Le maire a laissé entendre que depuis le début de la pandémie, le nombre de familles que l’arrondissement aidait est passé de 200 à 500, en moyenne; d’où, a-t-il relevé, l’importance du programme élaboré pour aider les organismes.

«C’est la deuxième fois qu’on le fait. Au début de l’année, on a mis ça à 100 000$ et là, on a remis cela à 50 000$ pour aider les familles dans le besoin», explique M. Miranda.

De ce montant, 15 000 $ seront consacrés à l’achat de cadeaux, tels que les jouets, articles de sport, cartes cadeaux, etc. De plus, 35 000$ serviront à acheter les denrées. Pour le moment, quelque 500 familles et 600 enfants sont prévus pour cette distribution qui aura lieu pendant le temps des fêtes.