Covid-19: déjà 30 000 dépistages dans Mercier

Plus de 30 000 personnes se sont fait tester pour la Covid-19 dans les secteurs de Mercier-Est et de Mercier-Ouest depuis juillet.

Sur une population de 87 000 habitants que comptent Mercier-Est et Mercier-Ouest, c’est plus du tiers qui s’est présenté dans les cliniques de dépistage du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal du 12 juillet 2020 au 23 janvier 2021.

Selon des statistiques mises à disposition par le centre, durant les six derniers mois, 16 435 résidents ont été dépistés dans Mercier-Est sur une population de 44 000 habitants. Les tests effectués dans le quartier au cours des cliniques mobiles et permanentes ont révélé un taux de positivité de 4,4%.

Dans la même période dans Mercier-Ouest, avec une population de 43 000 habitants, près de 15 000 citoyens étaient présents à ces rendez-vous. Ils affichaient un taux de positivité de 5,3%.

Notons que dans les derniers jours, soit du 17 au 23 janvier, le nombre de personnes atteintes de la Covid-19 dans ces deux quartiers de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s’est accru. Les résidents dépistés (1246 pour Mercier-Ouest et 1494 pour Mercier-Est) présentaient un taux de positivité plus élevé: 6% pour le premier et 6,8% pour le dernier.

Déjà 26 000 dépistages en janvier

Récemment, le premier ministre, François Legault, s’est dit préoccupé par la situation dans certains secteurs où la transmission communautaire s’accentuait.

Soulignant l’ampleur de ce phénomène, Catherine Dion, conseillère en communication du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de Montréal, mentionne qu’il est difficile d’identifier les lieux ou les types de contacts contribuant le plus à la transmission communautaire. «Le virus est partout dans la communauté: lieux de travail, écoles, domiciles, hôpitaux, etc», a-t-elle formulé.

Elle a spécifié que le centre demeure proactif depuis le début de la pandémie et a toujours fait du dépistage dans les quartiers chauds grâce à ses cliniques mobiles. «Du 1er au 25 janvier 2021, nous avons fait 26 810 dépistages sur tout le territoire de l’Est de Montréal (quatre cliniques de dépistage)», a fait valoir Mme Dion.

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal dispose de trois cliniques de dépistage permanentes dont deux se situent dans l’arrondissement de Mercie–Hochelaga-Maisonneuve (Chauveau et Viau) et une (Martin-Brodeur) dans Saint-Léonard.

La clinique de Chauveau a la capacité d’effectuer 1500 dépistages par jour, celle de Viau 500, alors que la clinique Martin-Brodeur peut en faire jusqu’à 200. Quant à la clinique mobile, elle a la possibilité de dépister jusqu’à 200 personnes par jour.