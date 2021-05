Assomption Nord : un immeuble de 12 étages prévu sur un terrain vacant

La construction d’un bâtiment de 12 étages incluant des logements et des espaces commerciaux est dans les cartons sur un site vacant du secteur Assomption Nord, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

La construction se fera sur un site abandonné depuis six ans, à l’intersection du boulevard de l’Assomption et de l’avenue Pierre-De Coubertin, selon la demande de projet particulier soumise à l’arrondissement. L’immeuble prévu sur les lieux s’étendra sur près de 14 000 m² et inclura 195 unités d’habitation.

Son rez-de-chaussée abritera des espaces commerciaux totalisant une superficie de 345 m². Ces derniers donneront sur le boulevard de l’Assomption. Le bâtiment comportera aussi un stationnement sous-terrain de 92 unités. Sur le toit, des espaces communs extérieurs et une serre pour l’agriculture urbaine sont envisagés.

Aller au-delà des normes prescrites

Le promoteur entend dépasser les normes en vigueur en matière de verdissement et de plantation d’arbres.

«À titre indicatif, le projet propose plus de 38 % de superficie végétalisée en incluant les toitures végétalisées et 24 nouveaux arbres», relèvent les documents remis aux élus lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement.

Selon ces mêmes documents, «le projet permettrait de remplacer une propriété n’ayant aucun espace vert par un projet prévoyant la construction de bâtiments avec des toitures blanches ainsi que des toits végétalisés, l’aménagement d’une importante superficie en espaces verts ainsi que la plantation de nombreux arbres, arbustes et massifs de vivaces sur le terrain, contribuant ainsi à la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain.»

Le projet nécessite toutefois quelques dérogations, notamment en ce qui concerne sa hauteur. Le bâtiment projeté comporte le double du nombre d’étages permis par la réglementation. La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) donne un avis favorable à cette demande de projet particulier, notamment en raison de sa contribution à la mixité, à l’accroissement de la densité pour une meilleure utilisation de la station de métro Assomption et à l’amélioration du verdissement et de la rétention des eaux pluviales.

PPU Assomption Nord

Le bâtiment sera construit dans le secteur du Programme particulier d’urbanisme (PPU) Assomption Nord. Le programme avait été élaboré en 2017 après une consultation tenue par l’Office de consultation publique de Montréal. Il concerne le secteur Assomption Nord délimité par les rues Viau, Sherbrooke, Dickson et Hochelaga, soit une superficie de 94 hectares.

L’objectif est de développer, autour du boulevard de l’Assomption, un quartier dense et diversifié avec des résidences et des emplois centrés sur le commerce et l’industrie légère.

«Ce projet prévoit, sur un horizon de 20 ans, la construction de 3 000 logements et la densification d’activités qui pourraient permettre l’arrivée de 1600 nouveaux travailleurs dans le secteur», formule le site Internet de l’Office de consultation publique de Montréal.

Le prolongement du boulevard de l’Assomption et la création de pistes cyclables, sentiers piétons, places publiques ainsi que des rues locales étaient prévus dans le cadre du PPU Assomption Nord.