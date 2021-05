Des rues seront fermées pour quatre mois dès juillet

Plusieurs tronçons de rue seront fermés dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de procéder à divers aménagements, a fait savoir l’administration locale lors de sa séance du 3 mai.

Il est prévu une fermeture partielle de la circulation du côté ouest de la rue Baldwin, entre le 8595 rue Tiffin et le 5342 rue Baldwin. Un panneau d’arrêt obligatoire sera ajouté aux approches Est et Ouest de l’intersection des rues Baldwin et Tiffin.

Jugeant que la géométrie de l’intersection des deux rues est atypique, MHM propose une nouvelle configuration. Le but est de permettre de ralentir la circulation à cet endroit pour offrir plus de sécurité aux usagers de la route.

La circulation sera également interrompue de la rue Joffre entre les rues Grosbois et Berlinguet, du 3 juillet au 6 novembre. Sera mis en place un sens unique vers l’ouest, sur la rue Berlinguet entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Joffre.

La fermeture vise la réduction de transit automobile et des vitesses de circulation ainsi que l’aménagement de diverses infrastructures et des installations ludiques.

MHM prévient qu’il y aurait des désagréments liés aux travaux. Il rappelle que la fermeture de la rue Joffre entre les rues De Grosbois et Berlinguet rendra impossible l’accès à la rue Berlinguet depuis l’ouest.

«Ceci nous oblige donc à instaurer un sens unique vers l’ouest qui occasionnera une affluence plus importante sur le boulevard Pierre-Bernard», avertit-il.

Objectif: réduire les nuisances

L’arrondissement précise que le projet est demandé par les citoyens souhaitant améliorer leur qualité de vie en réduisant les nuisances qui découlent de la circulation en automobile dans les quartiers résidentiels.

Durant la même période, soit du 3 juillet au 6 novembre, les fermetures toucheront aussi la circulation de la rue Beauclerk entre les rues Ontario Est et La Fontaine, et de la rue Ontario Est entre l’avenue Émile-Legrand et la rue Beauclerk. La circulation sera concentrée sur l’avenue Haig.

Il est recommandé aux automobilistes de circuler sur l’avenue Émile-Legrand, ou sur les rues Lyall ou La Fontaine. Les raisons évoquées pour justifier cette fermeture sont les mêmes que celles avancées précédemment, c’est-à-dire la réduction des nuisances générées par la circulation des véhicules dans les quartiers résidentiels.

La circulation sera fermée également de l’avenue de Lotbinière, entre les avenues de Carignan et de Repentigny.