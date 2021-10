Projet Montréal veut créer une association de commerçants dans Louis-Riel

Projet Montréal souhaite créer et financer une association de commerçants pour le secteur de Louis-Riel.

C’est ce qu’a affirmé le maire sortant, Pierre Lessard-Blais, jeudi dernier, son équipe et lui étant allés à la rencontre des citoyens à la sortie du métro Langelier.

« Dans Louis-Riel, il y a trois rues commerciales qui sont mal aimées, où il n’y a pas de coordination et où les échanges pour ce qui concerne les commerçants pourraient être facilités. »

Les rues en question sont Beaubien, de Jumonville et de Marseille, cette dernière ayant suscité la grogne de certains résidents et commerçants du secteur depuis l’aménagement de deux voies cyclables en 2020.

Pour illustrer les bienfaits de sa proposition, Pierre Lessard-Blais donne l’exemple de l’Association des Commerçants de Tétreaultville, qui a reçu du financement de l’arrondissement et qui a bénéficié d’aménagements tels que des placettes et des places publiques.

« Il y a une quinzaine de commerces qui ont ouvert leurs portes, ces dernières années [dans Mercier-Est], malgré la pandémie. »

Selon Julie Lamontagne, candidate comme conseillère pour le district de Louis-Riel, une telle initiative permettrait de répondre aux demandes formulées par les citoyens du secteur, « d’avoir plus de petits commerces de proximité, et une plus grande vitalité sur les petites rues ». En résumé, de diversifier l’offre dans le secteur.

Un carrefour vivant

L’équipe de Projet Montréal dans MHM aimerait également ajouter des aménagements du genre autour des édicules de Métro.

« Les stations de Métro, c’est sous-exploité. Les gens attendent dans des conditions plus ou moins agréables », soutient la conseillère de Tétreaulville, Suzie Miron, rappelant du même souffle que les édicules sont souvent utilisés comme des lieux de rencontres.

Le conseiller d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell, mentionne de son côté qu’il y a un total de neuf stations de métro dans l’arrondissement.

« Une station de métro, c’est un carrefour vivant. C’est un endroit qu’on fréquente au quotidien. C’est important d’en prendre soin. »

Le candidat de Projet Montréal souhaite donc miser sur l’embellissement de ces lieux publics.

En plus de redynamiser les artères commerciales, la candidate au poste de conseillère de ville dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe, Alia Hassan-Cournol, précise que ce type d’aménagements répond à des besoins d’inclusion sociale.