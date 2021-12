Mercier-Anjou: des activités hivernales pour toute la famille

Scènes d'hiver et installations municipales 2017

Trouver des activités pour occuper toute la famille sera difficile avec les nouvelles mesures sanitaires annoncées au Québec et le retour de l’état d’urgence à Montréal. Heureusement, de nombreux parcs sont à la portée de toutes et de tous afin d’égailler son congé du temps des Fêtes et permettre de prendre sa dose de vitamine D.

Patinage, glissade, ski, raquette ou simple randonnée sont les principaux exemples d’activités extérieures à faire au cours de prochaines semaines.

Voici un tour d’horizon de ce qui est offert dans les secteurs d’Anjou et de Mercier.

De feu et de glace

Parmi les nouveautés, le sentier récemment aménagé dans le cadre des travaux de réfection du parc des Roseraies sur le boulevard des Galeries-D’Anjou sera transformé en sentier glacé durant l’hiver pour le patinage libre.

Si la majorité des patinoires ne sont pas encore ouvertes, voici une liste exhaustive de ce qui est disponible pour les résidents d’Anjou et Mercier.

Patinoires extérieures dans Anjou:

Anneau de glace et patinoire du parc Lucie-Bruneau

Patinoire du parc de Spalding

Patinoire et sentier glacé du parc des Roseraies

Patinoire et sentier glacé du parc de Talcy

Patinoire du parc Roger-Rousseau

Patinoires extérieures dans Mercier:

Patinoire du parc De La Bruère

Patinoire du parc Jean-Amyot

Patinoire du parc Juliette-Huot

Patinoire du parc Liébert

Patinoire du parc Pierre-Bédard

Patinoire du parc Pierre-Bernard

Patinoire du parc Rougemont

Patinoire du parc Saint-Victor

Les conditions des patinoires sont mises à jour quotidiennement sur le site montreal.ca.

Vive la glisse

Que ce soit pour le crazy carpet, la soucoupe, la traîne sauvage, le traîneau ou le trois-skis, quatre buttes de glissade sont à la disposition de la population. Pour Anjou, l’une est située au parc Goncourt et l’autre à l’espace nature d’Anjou-sur-le-Lac.

Nouveauté cette année : ces buttes seront entretenues à l’aide de canons à neige artificielle. Si la température froide se maintient, l’enneigement débutera la semaine du 27 décembre.

Pour ce qui est de Mercier, la population a accès à la butte du parc Francesca-Cabrini, comprenant six corridors de glisse et une seconde se trouve au parc Carlos-d’Alcantara.

En avant, marche!

Vous avez passé l’âge de glisser sur les fesses et vous êtes mal à l’aise sur une patinoire, plusieurs parcs permettent également de faire du ski, de la raquette ou une simple randonnée.

C’est le cas évidemment du parc Maisonneuve, mais c’est aussi le cas du parc Thomas-Chapais, un joyau de Mercier-Est. D’une superficie de 15,2 hectares, cet endroit est considéré comme l’un des boisés les plus précieux de l’est de Montréal. Avec quelque 11 000 arbres, ce parc est un lieu de grande biodiversité indigène tant floristique qu’ornithologique.

D’une longueur de 2,2 km et seul accès physique et visuel au fleuve Saint-Laurent de MHM, le parc de la Promenade-Bellerive permet aussi ce genre d’activités.