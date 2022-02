Une motion pour le maintien d’un bureau de poste dans Tétreaultville

Les élus de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ont adopté unanimement le 7 février une motion demandant à Postes Canada de maintenir un bureau de poste à Tétreaultville.

Proposée par le conseiller de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, et appuyée par sa collègue de Louis-Riel, Alba Zuniga Ramos, la motion rappelle que les Tétreaultvillois ont accès depuis des décennies à un service de bureau de poste.

La récente annonce de la fermeture du comptoir postal de la pharmacie Jean Coutu à l’intersection des rues Hochelaga et des Ormeaux contraint dorénavant les habitants du quartier à se rendre au bureau de poste de la Place Versailles ou à celui situé sur l’avenue Baldwin, dans l’arrondissement d’Anjou.

Ce déplacement vers des points de services situés dans des arrondissements ou districts limitrophes a un impact important, particulièrement chez les aînés ou les personnes à mobilité réduite, peut-on lire dans le document.

Revitalisation commerciale

Une fermeture qui a également un impact sur l’artère commerciale du secteur, selon Julien Hénault-Ratelle, indiquant lors du conseil d’arrondissement qu’on doit s’assurer «que le service de proximité reste et s’assurer que les efforts qui sont faits dans la revitalisation de l’axe Hochelaga/des Ormeaux continue à porter des fruits».

Soulignant que les commerçants vivent une période difficile, le conseiller de Tétreaultville a ajouté que de «garder les acquis qui sont déjà en place permet d’attirer de la clientèle et de garder les commerces autour».

Appuyant cette initiative du conseiller de Tétreaultville, le maire Pierre Lessard-Blais a tenu à rappeler que 45 000 personnes habitent le quartier.

«C’est plus gros que certains arrondissements montréalais; c’est plus gros que certaines villes québécoises d’importance […] Un comptoir de Postes Canada, c’est le strict minimum, surtout quand on pense aux gens qui sont moins à l’aise avec le service en ligne et à la fracture numérique avec les personnes âgées», a déclaré le maire.

Faisant un parallèle avec la fermeture de la fromagerie Hamel et celle prochaine du Grill Barroso, Julien Hénault-Ratelle a précisé lors de son mot d’ouverture que les discussions avec Postes Canada et le gouvernement fédéral «avancent bon train» et qu’il a bon espoir que «nous pourrons assister à l’ouverture d’un nouveau bureau de poste à Tétreaultville».

Avec l’aide de l’Association des commerçants de Tétreaultville, différentes avenues sont analysées pour le maintien du service dans le quartier, a précisé le conseiller, affirmant du même souffle que la revitalisation du «cœur commercial historique» est l’une de ses priorités.