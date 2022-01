Postes Canada: fermeture du comptoir postal dans Tétreaultville

Le comptoir postal est situé dans la pharmacie Jean Coutu au coin des rues Hochelaga et des Ormeaux.

Le comptoir postal de la pharmacie Jean Coutu située au coin des rues Hochelaga et des Ormeaux, dans Mercier-Est, fermera ses portes le 31 janvier. Afin de dénoncer ce bris de service, le conseiller du district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, prévoit interpeller la direction de Postes Canada et la ministre responsable, Filomena Tassi.

Ce sont principalement des problèmes de gestion d’achalandage et de pénurie de main-d’œuvre, exacerbés par la pandémie, qui ont poussé les deux pharmaciens propriétaires affiliés à Jean Coutu, Jean-François Leblanc et Somalie-Hélène Chuor, à prendre la décision de fermer le comptoir postal.

Joint par Métro, Jean-François Leblanc a dit souhaiter se recentrer sur la raison d’être de la pharmacie, le comptoir postal enlevant du temps pour s’occuper du laboratoire et des patients.

Le copropriétaire explique que son associée et lui devaient choisir leur «combat et réduire le nombre de tracas». L’entreprise a dû entre autres jongler avec l’absence de certains employés en isolement à cause de la COVID-19.

Lorsqu’on lui demande ce qui est prévu pour les résidents qui utilisaient les services du comptoir postal, Jean-François Leblanc renvoie la balle à Postes Canada.

Séparation

Le pharmacien affirme avoir avisé Postes Canada le 2 septembre de son intention de fermer le comptoir postal. Mais en date du 1er décembre, la société d’État ne lui avait toujours pas donné de nouvelles.

Il ajoute qu’il a dû lui-même prévenir le centre de distribution du quartier puisque Postes Canada ne l’avait pas fait.

De plus, la pharmacie n’a toujours pas reçu le matériel publicitaire censé annoncer la fermeture du comptoir postal.

«Vous avez là une autre raison de ma séparation avec Postes Canada», déplore M. Leblanc, refusant d’expliciter davantage.

Un gestionnaire de Postes Canada aurait finalement rencontré les propriétaires de la pharmacie au cours de derniers jours, mais M. Leblanc ne sait pas si la société a avisé les gens qui ont des cases postales à sa succursale.

Bris de service

Le conseiller du district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, aimerait bien que le service soit maintenu à la pharmacie Jean Coutu, ou du moins que le comptoir puisse déménager à proximité.

Ce dernier a entrepris des démarches dans ce sens avec le député fédéral de La Pointe-de-l’Île, Mario Beaulieu.

«C’est le seul bureau postal qu’on a dans Mercier-Est», déplore l’élu, soulignant que l’autre comptoir le plus près est situé à la Place Versailles.

Une situation problématique, selon lui, car elle obligerait les citoyens à parcourir une longue distance pour obtenir le service, posant des défis pour le transport en commun et aussi pour les personnes à mobilité réduite.

Le point de service actuel est situé au cœur de la zone commerciale de Tétreaultville, un secteur qui est en revitalisation. Avoir moins de services présents, ça ne va pas dans le bon sens. Julien Hénault-Ratelle, conseiller du district de Tétreaultville

En plus de son intention d’envoyer une lettre à la direction de Postes Canada et à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Filomena Tassi, le conseiller souhaite déposer une motion à ce propos lors de la prochaine assemblée publique du conseil d’arrondissement, le 7 février.

Un comptoir postal de remplacement

Interrogé par Métro, Postes Canada a confirmé la fermeture du bureau de poste de Tétreaultville «pour des raisons hors de [son] contrôle».

«Un avis sera affiché aujourd’hui [5 janvier] pour en informer la clientèle. Les clients qui louent une case postale à ce bureau recevront aussi une lettre les informant de leurs options et des prochaines étapes. Ceux qui ne souhaitent pas relocaliser leur boîte postale se verront offrir un changement d’adresse gratuit pendant un an», a indiqué Valérie Chartrand, des relations avec les médias de Postes Canada.

La société d’État affirme être aux premières étapes pour trouver un comptoir postal de remplacement. Entretemps, en plus du bureau de poste de la Place Versailles, la population peut utiliser les services de celui situé sur l’avenue Baldwin, dans l’arrondissement d’Anjou.