Panel de discussion sur la persévérance scolaire

Un organisme d’Anjou propose une conférence virtuelle sur la persévérance scolaire réunissant des professionnels de l’éducation issus de la communauté noire de Montréal.

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire et du Mois de l’histoire des Noirs, le Centre Humanitaire d’Organisation de Ressources et de Référence d’Anjou (CHORRA) réunira, le 16 février à 18h30, un panel de discussion constitué de six professionnels issus d’écoles secondaires des arrondissements d’Anjou et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

La discussion portera sur des thématiques liées aux enjeux de la persévérance scolaire en général, mais également du parcours scolaire d’élèves faisant partie de la communauté noire montréalaise.

Principaux sujets abordés avec les panélistes:

impact de la pandémie sur la persévérance scolaire;

importance pour les jeunes de rester actifs par le biais d’activités parascolaires;

réflexion aux actions possibles pour encourager les milieux scolaires à faire vivre plus d’activités reliées au mois de l’histoire des Noirs;

en tant qu’ancien élève, quelle est leur perception de l’évolution du milieu scolaire d’aujourd’hui pour un élève racisé.

Si l’événement s’adresse à tous, le directeur de CHORRA, André Jr Touloute, souhaite que les membres de la société d’accueil participent en grand nombre.

Cette initiative de l’organisme est le premier événement d’une série de deux pour faire valoir la contribution de personnes d’excellence issues de la communauté noire montréalaise.

En effet, le 25 février, un tour virtuel de la métropole chapeauté par le conférencier et guide historique Rito Joseph permettra de découvrir des lieux significatifs montréalais liés à la communauté noire.

Les événements sont gratuits. Pour s’inscrire, il faut téléphoner au 514 249-6414 ou écrire à activites@chorra.ca.