Préavis de fermeture pour le comité Parents-Secours de Tétreaultville

Faute de relève, le réseau de familles Parents-Secours Tétreaultville, en activité depuis 42 ans, pourrait mettre fin à ses services en 2023.

C’est ce qu’ont appris les membres le 14 février, dans une lettre de préavis de fermeture envoyée par Marguerite Gauthier, présidente du comité de Tétreaultville depuis 35 ans.

«Même si j’ai adoré cette fonction, le moment est venu de tirer ma révérence. C’est donc ma dernière année de service», peut-on lire dans la lettre.

Il y a actuellement un total de 136 foyers-refuges dans le quartier, alors qu’il y en aurait eu jusqu’à 800 dans les années 1990.

«Le bénévolat est en diminution partout, soutient Marguerite Gauthier. Les jeunes n’ont plus le temps.»

La présidente ne baisse cependant pas les bras et espère trouver la perle rare pour la remplacer et encadrer les agents de liaison des douze écoles primaires du quartier.

Lorsque Métro s’est entretenu avec Marguerite Gauthier le 15 février, une personne avait déjà offert de son temps pour la gestion de l’informatique et de la comptabilité, mais personne ne s’est encore proposé pour la présidence.

Entretemps, les nouvelles candidatures comme foyers-refuges ne seront pas acceptées et les affiches brisées ne seront pas remplacées.

Une femme de cœur

L’adjointe à la direction et responsable du service aux membres de Parents-Secours, Patricia Tardif, affirme que l’organisme situé à Trois-Rivières mettra tout en œuvre pour trouver de la relève.

«C’est sûr que remplacer Mme Margot, c’est chausser de grosses bottines. Elle est quand même là depuis 35 ans, mais j’ai encore espoir de trouver de la relève.»

Patricia Tardif explique que Marguerite Gauthier n’a pas fait de demande pour l’instant, mais que si elle le fait, l’organisme offrira du soutien dans la recherche d’une personne remplaçante.

Si la baisse du nombre de foyers-refuges dans Tétreaultville peut sembler importante, Patricia Tardif précise que la moyenne actuelle des comités au Québec est de 25 à 50 foyers-refuges.

Elle admet qu’il y a eu un recul depuis les années 1980, entre autres parce qu’il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail, mais la situation aurait changé depuis le début de la pandémie et l’augmentation du télétravail.

«On rebâtit actuellement des comités et on a de plus en plus de foyers-refuges. Ce ne sera jamais comme dans les années 1980, mais on a une hausse depuis deux ans.»

En 2021, huit nouveaux comités ont été créés, selon Patricia Tardif, portant le total à 76 comités au Québec.

Patricia Tardif souligne que l’organisation aurait besoin de beaucoup plus de bénévoles comme Marguerite Gauthier.

«C’est une femme de cœur qui a beaucoup donné à l’organisme. Parents-Secours et le comité de Tétreaultville vont perdre un gros morceau.»

Pour proposer sa candidature à la présidence du comité de Tétreaultville, il faut téléphoner au 514 351-8248.