La Maison de la Famille de Saint-Léonard reprend ses activités en présentiel

La Maison de la Famille de Saint-Léonard annonce la reprise de ses activités avec une programmation en présentiel pour la saison d’hiver et de printemps. Plusieurs ateliers pour les enfants de 1 à 5 ans seront proposés dans les locaux de l’organisme à compter de la fin du mois de janvier.

La Maison de la Famille souhaite rassurer les parents et assure que les activités en présentiel ont été planifiées en suivant les directives de la Santé publique. À noter que l’inscription se fera obligatoirement en ligne à www.mdfstleonard.org/inscription.

Programmation à venir

«Petite école» pour les 4-5 ans

La Petite école propose une multitude d’activités éducatives et amusantes qui visent à piquer la curiosité et le goût d’apprendre des enfants de 4 à 5 ans. Ce programme a pour objectif de favoriser un développement global et harmonieux chez ces derniers. Une approche en lien avec plusieurs domaines d’apprentissage tels que le développement moteur, le langage, l’estime de soi, les habiletés sociales et l’autonomie sera proposée. Une initiation à la prélecture et la pré-écriture sera également assurée.

Cet atelier aura lieu tous les lundis et mercredis, du 31 janvier au 20 avril, de 9h à 14h. Un maximum de six participants pourra y prendre part. Le coût d’inscription est de 15$.

«Césame, ouvre-toi!», pour les 2 à 3 ans (enfants et parents)

Toutes les semaines, Césame offre aux parents et à leurs enfants de 2 à 3 ans un moment privilégié pour être ensemble. Enfants et parents sont invités à jouer ensemble pour découvrir une série d’activités motrices et créatives. À chaque séance, un atelier de discussion en lien avec le développement de l’enfant sera abordé avec les intervenantes et les parents.

L’atelier aura lieu tous les jeudis, du 3 février au 24 mars, de 9h à 11h30.

Un maximum de trois participants pourra s’y inscrire au coût de 15$. À noter que ceux-ci auront jusqu’au 28 janvier à midi pour le faire.

«Petits Plaisirs», pour les 1-2 ans (enfants et parents)

Cet atelier est offert aux parents et à leurs enfants de 12 à 24 mois. Dans une atmosphère agréable et détendue, les parents pourront découvrir l’individualité de leur enfant tout en apprenant à le stimuler sur les plans social, affectif, intellectuel et moteur.

Tous les vendredis, du 4 février au 25 mars, de 9h à 11h30. Les inscriptions seront limitées à trois enfants, toujours au coût de 15$. La période d’inscription se tiendra jusqu’au 28 janvier à midi.

«Plaisir de cuisine et sport avec maman» pour les 3 à 5 ans (enfants et parents)

Cet atelier permet de développer de saines habitudes de vie en mettant l’accent sur l’alimentation et la découverte de nouvelles saveurs, ainsi que sur divers exercices physiques. «Plaisirs de cuisine et sport avec maman» s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans et à leurs parents. Cet atelier est organisé en partenariat avec la Table Ronde de Saint-Léonard.

Il aura lieu tous les mardis, du 1er février au 22 mars, de 9h à 11 h 30, et accueillera des groupes d’un maximum de cinq participants. Ces derniers auront jusqu’au 28 janvier à midi pour s’inscrire, au coût de 15$.