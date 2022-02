Tunnel Louis H-Lafontaine: de nouvelles entraves jusqu’à la fin de l’année

De nouvelles entraves aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront mises en place au cours de la fin de semaine du 25 au 28 février et seront en place jusqu’à la fin de l’année 2022.

D’abord, la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est à l’autoroute 25 en direction nord sera fermée dès vendredi 23h30 et jusqu’à la fin de 2022. Un détour sera mis en place via l’avenue Souligny en direction est, la rue Honoré-Beaugrand en direction nord, la rue Hochelaga en direction ouest et la rue De Boucherville en direction nord afin de rejoindre l’autoroute 25 en direction nord.

Dans un deuxième temps, la sortie n°4 – Montréal (centre-ville)/Pont J.-Cartier de l’autoroute 25 en direction nord sera elle aussi complètement fermée dès vendredi 23h30 et jusqu’à la fin de l’année. Les automobilistes seront invités à circuler par la sortie n°3 – Rue Notre-Dame/Rue Hochelaga, la rue Tellier en direction ouest, la rue des Futailles en direction sud et la rue Notre-Dame Est en direction ouest pour se diriger vers le centre-ville. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) ajoute que les usagers devront garder la droite en sortant du tunnel plutôt que la gauche.

Finalement, l’entrée de l’autoroute 25 en direction nord en provenance de la rue Notre-Dame Est sera relocalisée dès lundi 5h et jusqu’à la fin de 2022.

Par ailleurs, afin de mettre en place l’ensemble de ces nouvelles entraves, le MTQ avise que les autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal seront complètement fermées entre la sortie n°90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie/USA, Varennes, aéroport P.–E.–Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, incluant le tunnel, de 0h30 samedi à 5h lundi. Le ministère affirme toutefois que l’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps grâce à un chemin balisé à partir du boulevard Marie-Victorin.

Fermetures dans le secteur de l’échangeur Souligny et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (Visuel:Groupe CNW/Ministère des Transports)