Anjou-Louis-Riel: Karine Boivin Roy présente ses priorités santé

Pour la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) Karine Boivin-Roy, les chantiers prioritaires en santé dans Anjou–Louis-Riel sont les soins à domicile, la modernisation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que l’implantation d’un centre médical privé dans le secteur.

La CAQ a annoncé cette semaine son intention d’investir 900 M$ sur quatre ans pour bonifier les soins à domicile pour les aînés, ainsi que de rendre l’hospitalisation à domicile accessible dans tous les établissements de santé d’ici 2026.

Selon Karine Boivin-Roy, ancienne conseillère de Tétreaultville, ces mesures répondent aux préoccupations des citoyens de la circonscription d’Anjou–Louis-Riel.

«Ce n’est pas surprenant parce que la composition démographique du comté, on a 21,1% de gens qui ont 65 ans et plus, on a 10,3 % de gens qui ont 75 ans et plus. Ça représente presque le tiers de la population.»

Ces mesures permettraient de désengorger le réseau, selon la CAQ.

Rénovation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

L’autre priorité de Karine Boivin Roy, c’est que les sommes nécessaires pour la rénovation complète de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont soient investies, et ce, «le plus rapidement possible».

Il y a un an, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, autorisait un budget de 2,5 M$ pour ce projet, mais on apprenait en août dernier que selon les nouvelles analyses de la Société québécoise des infrastructures, le coût du projet était désormais évalué à 4,2 M$.

Si la CAQ reprend le pouvoir, le nouveau gouvernement sera-t-il prêt à payer cette somme?

«On a constaté qu’il y a une surchauffe dans l’industrie de la construction», admet Karine Boivin Roy.

M. Dubé a été très clair qu’il y avait aucun doute pour lui que l’hôpital Maisonneuve-Rosemont allait être modernisé et que le projet allait débuté le plus tôt possible. Karine Boivin Roy, candidate caquiste dans Anjou–Louis-Riel

Selon la candidate, la CAQ serait prête à engager «toutes les sommes nécessaires à terme pour que la rénovation soit réalisée» et qu’il n’était pas question «d’amputer le projet».

Le privé pour désengorger le réseau

La dernière priorité santé de la candidate concerne l’implantation d’un nouveau centre médical privé géré par le privé dans le secteur d’Anjou–Louis-Riel.

Karine Boivin Roy affirme que les services y seront gratuits et remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Ce centre médical comprendrait:

un GMF ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20h;

des urgences ouvertes 24 heures sur 24, pouvant traiter des cas mineurs ou moins prioritaires;

des salles d’opération pour des chirurgies d’un jour;

ainsi qu’un plateau technique avec pharmacie, centre de prélèvement et radiologie, etc.

Ce projet fait partie de la promesse de la CAQ d’utiliser davantage le privé pour appuyer le réseau public de la santé qui est lourdement engorgé, un engagement qui a été fortement critiqué par le professeur titulaire de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Réjean Hébert, qui a également été ministre de la Santé et des Services sociaux sous le gouvernement de Pauline Marois.

Dans une lettre publiée dans La Presse le 7 septembre, Réjean Hébert s’inquiète que cet engagement «émane de la CAQ, qui est actuellement au gouvernement et qui risque d’être réélue». Études à l’appui, le médecin affirme entre autres que le développement du privé pourrait avoir un impact négatif sur l’accès aux services et contribuer à la pénurie de main-d’œuvre en santé.

Invitée à réagir à ces critiques, Karine Boivin Roy n’a pas souhaité commenter, mais croit que ce centre médical permettra de contribuer à la qualité de vie des citoyens de l’est de Montréal.

Samedi dernier, on était en conférence de presse pour ce dossier, et M. Dubé disait que l’ouverture de ce centre médical privé pourrait permettre un désengorgement de l’urgence de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de l’ordre de 30%. Karine Boivin-Roy, candidate caquiste dans Anjou–Louis-Riel

Elle qualifie cette solution d’innovante, ajoutant que cela complétera l’offre de service et améliora l’accessibilité à la santé. «Il y aura une meilleure prise en charge des patients. Donc, je suis très enthousiaste de voir ce projet dans les plans», conclut Karine Boivin Roy.