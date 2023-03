Corridor scolaire à MHM: entre ordures et circulation automobile

Pour se rendre à l’école primaire Guillaume-Couture dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM), les élèves doivent emprunter des corridors scolaires qualifiés de «non sécuritaires» par plusieurs parents d’élèves. Une maman dénonce les dépôts d’ordures «constants» sur la rue Beaubien Est, lesquels rendent les trajets vers l’école avec sa fille «nauséabonds».

Lorsqu’elle va chercher sa fille en deuxième année à l’école Guillaume-Couture depuis la rue Mignault, Chantal doit passer par la rue Beaubien Est, entre le boulevard Langelier et la rue Lacordaire. Ce chemin, elle l’effectue quotidiennement depuis près d’un an et demi pour aller chercher sa fille à l’école. «En un an et demi, rien n’a été amélioré», partage-t-elle à Métro.

Le chemin emprunté par les élèves pour se rendre à l’établissement scolaire n’est pas sécuritaire, dénonce-t-elle. «Sur la rue Beaubien Est, il y a beaucoup d’entrées de voitures. Les élèves et les piétons sont toujours sur le qui-vive pour pouvoir rester en sécurité», indique-t-elle.

Ancienne résidente de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Chantal remarque notamment l’absence de pistes cyclables et d’aménagements sécuritaires pour les piétons dans MHM. «Dès qu’on va dans le Nouveau-Rosemont, c’est hyper sécurisé. Ici, c’est comme si ce n’était pas important», avance-t-elle.

L’absence de passages piétons ainsi que de panneaux d’arrêt ou de ralentissement sur la rue Beaubien Est à proximité de l’école Guillaume-Couture peut d’ailleurs être constaté une fois sur place.

Contacté par Métro, l’établissement scolaire confirme que cette situation a été abordée par les parents lors de plusieurs conseils d’établissement. Ils demandent l’amélioration de la sécurité des corridors scolaires autour de l’école empruntés par les élèves chaque jour.

J’appuie entièrement les démarches des parents et l’école travaille de concert avec le conseil d’établissement puisque la sécurité de nos élèves relève de l’entièreté de la communauté de l’école Guillaume-Couture. Maryvonne Robert, directrice de l’école primaire Guillaume-Couture

L’arrondissement confirme qu’il partage l’inquiétude des parents et veut rassurer la population en spécifiant que plusieurs mesures avaient déjà été instaurées pour sécuriser les abords de l’école, comme l’implantation d’un sens unique vers l’ouest sur l’avenue De Charette.

Signalisation aux abords de l’école Guillaume-Couture. Photo: Lucie Ferré, Métro.

À la suite de l’annonce du 10 janvier par la Ville de Montréal de l’instauration de son Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ) dans cinquante lieux fréquentés par des enfants, l’arrondissement affirme vouloir donner une priorité absolue à la sécurité des enfants. L’école Guillaume-Couture fait partie des écoles montréalaises visées par le programme.

«Nous travaillons dès maintenant à produire des aménagements pour l’établissement. Aucun compromis ne sera fait […], même si cela se fait aux dépens de places de stationnement ou d’un raccourci en voiture», déclare le cabinet du maire de MHM, contacté par Métro.

Rappelons que plusieurs aménagements pour améliorer la sécurité de trois écoles dans MHM avaient été effectués en 2020 dans le cadre du PSAÉ de la Ville de Montréal.

Des ordures déposées sauvagement

En plus de devoir rester à l’affût de la circulation automobile sur son chemin vers l’école, Chantal remarque que depuis un an et demi, des ordures sont déposées devant les commerces de la rue Beaubien Est entre l’avenue De Repentigny et le boulevard Langelier.

C’est constant. On est obligé de traverser la rue pour avoir une marche quotidienne qui a du sens tellement c’est nauséabond. Chantal, habitante du quartier Mercier-Ouest

Chantal prend en photo ces ordures chaque fois qu’elle emprunte la rue Beaubien Est pour se diriger vers l’école Guillaume-Couture. Elle a effectué plusieurs plaintes au 311 et a fait part de cette situation à la conseillère de la Ville Alba Zuniga Ramos, membre de l’opposition officielle. Cette dernière n’a pas pu répondre aux questions de Métro au moment de la publication de cet article.

Photos d’ordures prises le 28 mars 2022 et le 2 janvier 2023 sur la rue Beaubien Est, entre l’avenue De Repentigny et le boulevard Langelier. Photos: Gracieuseté, Chantal.

«Le secteur est particulièrement surveillé par nos équipes», affirme quant à lui le cabinet du maire de MHM, précisant que certains commerces ont déjà reçu des avis verbaux et plusieurs constats d’infraction. «La meilleure manière de régler ce problème est la sensibilisation par les pairs», ajoute-t-il.

Chantal estime que la création d’une association de commerçants dans le secteur pourrait aider à embellir celui-ci. L’implantation d’une telle association dans le district faisait d’ailleurs partie des promesses de campagne de Projet Montréal en 2021, et continue d’être défendue par mme Alba Zuniga Ramos, représentante du district.

«Il est probable que la création d’une association de commerçants contribuerait à rendre les commerçants récalcitrants plus redevables envers la communauté», reconnaît le cabinet du maire.

Le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, serait déjà en communication avec des commerçants du secteur afin de «tâter le pouls» quant à la création de cette association, même si celle-ci «doit venir d’abord et avant tout d’une mobilisation d’éventuels membres», selon le cabinet.