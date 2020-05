Vélo à Rosemont: plus de 1,7 M$ dans les pistes cyclables

Vélo ou pas en ces temps de pandémie, l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie persiste et signe sur son large plan d’installation de pistes cyclables. Les élus locaux investiront plus de 1,7 M$ afin de préparer certains artères à l’arrivée de ces voies en 2020.

L’enveloppe adoptée lundi au conseil d’arrondissement permettra de mettre à niveau la chaussée sur plusieurs voies prévues dans le plan vélo de l’administration locale. Les rues Saint-Zotique et de Bellechasse en font partie.

«Dans une optique d’encourager le vélo comme principal mode de transport pour les déplacements domicile-travail, l’Arrondissement souhaite augmenter le confort, l’attrait et la sécurité de ses infrastructures cyclables», peut-on lire dans le dernier sommaire décisionnel de l’Arrondissement.

La firme «Les Pavages Céka Inc.» se chargera de mener le contrat à terme. Elle doit amorcer les travaux au mois de juin pour les finir au cours de l’été.

L’Arrondissement convient que la crise du coronavirus «pourrait retarder» la conclusion des chantiers.

Un plan pour les voies cyclables

Lancée l’été dernier, la Vision vélo de Rosemont–La Petite-Patrie vise à ajouter 65 km de voies cyclables au territoire. Les 90 km déjà aménagés dans l’arrondissement ont été revues ou le seront dans les prochains mois.

Saint-Zotique et de Bellechasse doivent entre autres devenir «de véritables liens cyclables protégés». On y prévoit l’ajout de bollards de protection et le marquage de zones d’emportiérage. De grandes artères comme l’avenue Laurier et la rue Saint-Urbain font aussi partie des plans du maire François W. Croteau.

Plus localement, l’administration procèdera à certaines interventions supplémentaires. Céka Inc. s’attardera par exemple aux rues Holt et Dandurand.

L’Arrondissement a déjà procédé à la réfection de la piste de l’avenue De Chateaubriand et de «huit [autres] voies cyclables».

En théorie, la majorité des chantiers derrière ce projet devaient s’effectuer cet été. Dans son ensemble, la Vision vélo nécessiterait 6 M$ selon les premières estimations.