Ensemble Montréal veut protéger les espaces verts et les commerces locaux

L’opposition officielle Ensemble Montréal dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) déposera deux motions au prochain conseil d’arrondissement du 7 novembre. L’une concerne la protection des espaces verts dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe ainsi que dans le sud du secteur Louis-Riel, l’autre porte sur la création d’une association de commerçants dans le district Louis-Riel.

Contactés par Métro, Alba Stella Zúñiga Ramos et Julien Hénault-Ratelle, tous deux élus dans l’arrondissement de MHM sous la bannière d’Ensemble Montréal, déposeront deux motions au prochain conseil.

Préserver les espaces verts

«Il est urgent d’agir», affirme M. Hénault-Ratelle à Métro lors d’un entretien téléphonique, à propos de la préservation des espaces verts dans l’arrondissement.

Ce qu’il propose, avec l’appui de Mme Ramos, c’est une négociation de rachat par la Ville de sept lots de terrain afin d’en assurer leur protection en tant qu’espaces verts en les laissant dans leur environnement naturel.

En 2019, un rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) avait déjà émis la recommandation d’établir une étude sur trois espaces écologiques, ciblés dans la motion, qu’elle reconnaissait à valeur élevée. «La commission reconnaît la valeur de ces sites écologiques et propose d’étudier la possibilité de les conserver en tout ou en partie», peut-on lire dans le rapport.

Pour M. Hénault-Ratelle, cette préservation permettrait surtout d’améliorer la santé mentale et physique des habitants. «Ces espaces verts représentent des zones tampons entre les industries et les habitants, c’est tout ce qu’il leur reste», soutient-il.

Le secteur étant exposé à de nombreux îlots de chaleur en raison de sa forte minéralisation, la préservation des espaces verts viendrait pallier ce problème et servirait entre autres à réduire les nuisances sonores et la pollution.

Contacté par Métro, le cabinet du maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, se dit très préoccupé par la protection des espaces verts et souligne les actions qu’il a mises en place à ce sujet, telles que la protection du boisé Steinberg. Cependant, il maintient que protéger des lots précis serait «irresponsable».

«C’est une invitation à la spéculation immobilière et c’est la meilleure façon de faire échouer des négociations pour des acquisitions de terrains», souligne-t-il.

Soutenir les commerces locaux

À Montréal, plusieurs associations commerçantes permettent de contribuer au développement économique des commerces de proximité. Parfois, les arrondissements peuvent même offrir de l’aide technique et financière à ces commerces, comme le fait l’Arrondissement de Ville-Marie sous certaines conditions.

Dans le district de Louis-Riel à MHM, il n’y en a pas. Pourtant, ce fut une promesse de campagne de l’équipe Projet Montréal de Pierre Lessard-Blais, maintenant maire de l’arrondissement, qui avait d’ailleurs accordé une entrevue à Métro à ce sujet.

Le cabinet du maire confirme qu’il y avait bien eu une promesse lors de la campagne et qu’elle n’est pas abandonnée aujourd’hui. «Le maire de l’arrondissement et son équipe sont déjà entrés en contact avec plus de 75 propriétaires de commerces du district», affirme l’équipe de Projet Montréal dans MHM.

Pour Mme Ramos, la création d’une association permettrait de soutenir et de défendre les intérêts des commerçants du district afin de les faire connaître davantage.

«Son délai de mise en place peut aller jusqu’à deux ans. Il est temps d’agir. En me déplaçant sur le terrain, j’ai rencontré beaucoup de commerçants qui souhaitent avoir une réponse sur la question», confie à Métro la conseillère de Ville.

Pour l’Arrondissement, la création d’une association commerçante doit tenir compte de nombreux critères qui permettent l’efficacité de sa mise en place. «Il est important de rappeler que la recette pour une association commerçante fonctionnelle, c’est de l’autonomie et une implication active et de ses membres», explique le cabinet, avant d’indiquer qu’il soutient toutes les entreprises des différents districts.