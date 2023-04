Près de cent résidents évacués après un incendie majeur

Un édifice résidentiel de trois étages situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve a été la proie des flammes cette nuit, forçant l’évacuation d’une centaine de résidents. Deux pompiers auraient été blessés sur les lieux.

L’incendie majeur a été rapporté par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) vers 4h à l’angle des rues Dézéry et Rouen. Le feu aurait débuté au premier étage d’un immeuble résidentiel avant de gagner les étages supérieurs et d’atteindre deux autres bâtiments contigus.

Plus de 150 pompiers auraient été mobilisés sur les lieux pour éviter la propagation du brasier aux résidences adjacentes. Deux d’entre eux ont été conduits préventivement à l’hôpital pour soigner des blessures mineures.

Entre huit et onze familles auraient affectées ont été évacuées par les pompiers et ont trouvé refuge à l’aréna Francis-Bouillon situé à quelques mètres.

Les causes de l’incendie demeurent toujours inconnues. Il n’est pas non plus possible de confirmer s’il avait des avertisseurs de fumée opérationnels dans les logements.

Plus de 300 clients d’Hydro-Québec seraient actuellement privés d’électricité, selon les données recueillies par l’application Info-Panne.

Zone affectée par une panne de courant. Source: capture d’écran, Info-Panne Hydro-Québec.

Feu de bâtiment -Dézéry Intersection Rouen- Cinquième alarme – Coupure de courant possible. Merci d'éviter le secteur. pic.twitter.com/0EjxhH3j8M — Sécurité incendieMTL (@MTL_SIM) April 5, 2023

Plus de détails à venir…