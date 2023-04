Deux joueurs des Alouettes en visite à l’école Chomedey-De Maisonneuve

Les joueurs des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy et Régis Cibasu ont rendu visite aux élèves de l’école secondaire Chomedey-De Maisonneuve. Pendant plus d’une heure, les athlètes ont échangé avec les adolescents sur la notion de persévérance et sur l’importance de l’école.

«Moi, j’étais pas bon à l’école», commence Marc-Antoine Dequoy, natif de L’Île-Bizard, faisant sourire les 150 jeunes présents pour l’occasion. Le demi-défensif raconte comment il n’a pas pu jouer au football durant ses trois années de Cégep, notamment à cause des blessures. «J’ai dû persévérer! Il est plus simple de tout donner et de ne pas avoir de regret pour le futur, admet l’athlète. Mais chaque année, j’ai du m’accrocher dans les cours pour espérer poursuivre mon rêve de jouer au foot».

Le joueur des Alouettes prend le temps de donner les détails de sa vie d’adolescent, entre sport et étude. Les élèves sont tous très attentifs. Le Montréalais termine son discours par deux leçons à retenir: «toujours avoir un plan B, et trouver ce qui vous donne envie d’aller à l’école».

Marc-Antoine Dequoy est fier de pouvoir aider ces jeunes. «Je sais ce qu’il se passe dans leurs têtes. Ils se demandent si vraiment l’école est importante. J’étais un élève turbulent et avec des difficultés, mon parcours peut les inspirer», témoigne le footballeur.

En ouverture de l’évènement, les deux joueurs des Alouettes ont remis une bannière de l’équipe à cette école parascolaire. La directrice, Katherine Paquette, est certaine que cette rencontre est bénéfique pour les jeunes de l’établissement. «La persévérance est importante, d’autant plus ici où les élèves proviennent de milieux défavorisés qui n’ont pas nécessairement de modèle de réussite», explique-t-elle.

Un échange avec les adolescents

Le centre-arrière Régis Cibasu a lui aussi livré son parcours aux jeunes élèves. L’athlète de 29 ans avoue lui aussi ne «pas avoir pris l’école au sérieux», malgré des parents qui favorisaient les études au sport. Régis Cibasu avoue avoir vu des coéquipiers talentueux ne pas poursuivre leurs carrières à cause de leur manque de réussite scolaire.

«Pour rentrer en Cégep, j’ai compris que je ne pourrai pas aller dans les meilleures formations de football, à cause de mes résultats très moyens… J’ai réalisé que je devais faire plus d’efforts à l’école», se remémore le footballeur. «Je me suis accroché et, quelques années plus tard, j’ai décroché un bac en administration des affaires: c’est une grande fierté, je n’aurais jamais cru ça possible.. mon père non plus», raconte Régis Cibasu, provoquant les rires de la foule.

Leurs discours terminés, les élèves passionnés de sport applaudissent chaleureusement les deux athlètes. Pendant une dizaine de minutes ensuite, les élèves du secondaire ont pu leur poser des questions. Des interrogations sur les difficultés de la vie, «comment surmonter une blessure?», mais aussi des questions plus légères, «est-ce que vous êtes bien payés?» ou «comment t’as autant de muscles?». Une fois les rires dissipés, les footballeurs se sont prêtés au jeu en répondant à toutes les interrogations des adolescents.

Après avoir posé sa question, Éloize est toute fière: «c’est très bien! Ils sont inspirants et intéressants». Un discours similaire pour Jayla. «On a compris qu’il n’y a pas que le sport, ça me motivera à faire des efforts je pense», dit l’adolescente.

Une séance photo et de dédicaces

Après l’échange, les élèves ont pu participer à une séance de dédicace et à une prise de photos. Les visages étaient illuminés de sourires. Les plus timides profitaient du moment seul à seul avec les footballeurs pour discuter avec eux.

Les élèves de Chomedey-De Maisonneuve ont aussi eu chacun un ballon de football canadien miniature aux couleurs des Alouettes. «Ça va me faire de beaux souvenirs», confie Zach, un large sourire aux lèvres.