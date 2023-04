MHM: la distribution de végétaux sera de retour fin mai

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a annoncé le retour de son événement signature du printemps: la distribution gratuite de végétaux, de compost et de paillis aux groupes et aux citoyens du territoire.

Il offrira cette année un peu plus de 140 000 fleurs et plantes potagères, dont plus de 20 000 vivaces, en collaboration avec l’organisme YAM et le programme Éco-quartier. «On a beaucoup plus de plantes vivaces cette année, car beaucoup de gens en demandaient l’année passée», souligne le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Une distribution réservée aux groupes et aux organismes se déroulera en soirée les 25 et 26 mai prochain, tandis qu’une autre réservée aux citoyens de l’arrondissement se tiendra dans la journée du 27 mai. Trois points de distribution seront mis en place:

Hochelaga-Maisonneuve : aréna Francis-Bouillon, situé au 3175, rue de Rouen

: aréna Francis-Bouillon, situé au 3175, rue de Rouen Mercier-Ouest : aréna Saint-Donat, situé au 6750, rue de Marseille

: aréna Saint-Donat, situé au 6750, rue de Marseille Mercier-Est: aréna Clément-Jetté, situé au 8780, avenue Dubuisson.

L’inscription, obligatoire, ouvrira le jeudi 11 mai à midi et fonctionne par plage horaire. Les personnes non inscrites ne pourront pas recevoir de végétaux. «Il faut que les citoyens de l’arrondissement mettent la date d’ouverture des inscriptions à l’agenda, car c’est un événement très populaire, indique Pierre Lessard-Blais à Métro. Les places peuvent partir en quelques heures.»

L’inscription peut se faire par le biais d’un formulaire en ligne, ou par téléphone pour les personnes n’ayant pas accès à Internet. Pour les groupes, le formulaire d’inscription, déjà disponible, sera accessible jusqu’au 7 mai.

Cette distribution est importante pour la biodiversité du territoire. La Ville fait des efforts pour le verdissement de Montréal, mais sans l’engagement des citoyens, on n’atteindra pas nos objectifs. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Cette année, les citoyens pourront choisir entre trois assortiments de végétaux préalablement préparés:

Le Monarque au soleil: pour être planté en plein soleil, et attirer les papillons monarque. Composé d’Asclepias tuberosa (vivace), de Cosmos bipinnatus Sonata White et de Verbena bonariensis.

Le Butineur au clair-obscur : pour les zones ombragées, il favorise les corridors de pollinisateurs. Composé de Rudbeckia hirta (vivace), d’Ageratum houstounianum Aloha White et de Salvia farinacea Fairy Queen.

: pour les zones ombragées, il favorise les corridors de pollinisateurs. Composé de Rudbeckia hirta (vivace), d’Ageratum houstounianum Aloha White et de Salvia farinacea Fairy Queen. Le Jardinier gourmand: Encourage l’agriculture urbaine par des plans comestibles. Composé de bette à carde Bright Lights, de basilic Genovese, de tomate Sundrop et de capucine Alaska Mix.

«Cette distribution est très exigeante en termes de logistique et d’énergie pour nos équipes, affirme le maire de MHM. Notre budget pour les végétaux a augmenté au fil des ans afin de renforcer notre stratégie de verdissement et de transition écologique dans l’arrondissement.»

Cette année, l’achat des végétaux a représenté un investissement de 38 000 $ pour l’administration de l’arrondissement. Selon M. Lessard-Blais, des milliers de personnes devraient bénéficier de cette distribution.

Pour plus d’informations, visitez journalmetro.com/evenement.