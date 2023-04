Vers plus de barils de récupération de pluie à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Afin d’économiser l’or bleu, la conseillère de ville du district de Louis-Riel, Alba Zuniga Ramos, veut que l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve offre des barils de récupération d’eau de pluie à prix réduit aux citoyens. Elle déposera une motion à cet effet au conseil d’arrondissement du 1er mai.

Un baril de récupération d’eau de pluie, comme celui que les citoyens de l’arrondissement pourraient bientôt se procurer, peut récupérer jusqu’à 80 000 litres d’eau par année. Il est installé à même la gouttière d’un bâtiment. L’eau récupérée n’est pas destinée à la consommation, mais elle peut être utilisée dans les jardins ou pour nettoyer les surfaces. Mme Ramos vise à ce que l’aide de l’arrondissement permette aux résidents de s’en procurer au prix réduit de 20$.

«L’objectif est d’encourager la consommation responsable de l’eau», explique Mme Ramos. «Des fois, au Québec, on a l’impression que l’eau est une ressource infinie, mais ce n’est pas le cas», poursuit-elle. En plus des barils de récupération, la motion de la conseillère vise à mettre en place des séances d’information sur la gestion responsable de l’eau.

À Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, «il y a plusieurs défis, mais on sent un engouement citoyen pour les enjeux environnementaux», témoigne la conseillère. L’idée provient d’ailleurs de citoyens de l’arrondissement.

L’une d’eux, Johanne Duhaime, admet qu’elle cherche depuis plusieurs années à se procurer un tel baril pour son potager et ses fleurs. «J’essaie de faire ma part pour économiser l’eau», partage la résidente.

Ce qui l’a arrêté, ce sont les prix. Un baril de récupération d’eau de pluie peut coûter jusqu’à 200$.

Si moi je ne peux pas me le procurer, il doit y avoir beaucoup de monde qui ne doit pas pouvoir s’en procurer non plus.

Johanne Duhaime, résidente de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve