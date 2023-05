Une église vendue aux propriétaires du Théâtre Rialto

L’église du Très-Saint-Rédempteur, située dans Hochelaga-Maisonneuve aux coins des rues Adam et Joliette, a été acquise par les propriétaires du Théâtre Rialto. Son nouveau détenteur, Ezio Carosielli, n’est toujours pas certain de l’utilisation exacte du site religieux, mais il sera axé vers l’événementiel, que ce soit pour des galas, des remises de prix ou des conférences.

M. Carosielli s’est dit impressionné par sa visite de l’église en vente depuis plus de deux ans. Construite en 1928, elle est ornée de vitraux fabriqués par Guido Nincheri et est munie d’un plafond haut de 70 mètres. Malgré les nombreux avantages quant à la beauté du lieu, le nouveau propriétaire tient à ce qu’il soit opérationnel avant de penser à son utilisation.

«Nous ne sommes pas dans l’urgence de commencer les travaux. On va être à l’écoute de la communauté pour savoir quel genre d’usage on devrait en faire. On est dans l’événementiel, mais on ne sait pas si l’église est propice pour les événements à l’heure actuelle. On veut s’assurer que l’église soit en bon état au niveau de la plomberie, de l’électricité, de la toiture, etc., donc on va avoir une meilleure idée de son utilisation dans peut-être 5 ou 10 ans.»

M. Carosielli explique que la conversion du presbytère adjacent en habitations ou en condos est hors de question. Au contraire, il compte convertir ce dernier en un centre de la petite enfance ou en un centre de services communautaires. Il est ouvert à ce que l’église soit utilisée pour des tournages et des services religieux durant la période de travaux.

Des pancartes seront affichées prochainement sur les lieux de l’église pour inciter le voisinage à envoyer directement leurs opinions au Groupe Carosielli, entreprise qui possède le Théâtre Rialto, le Théâtre Saint-James et le Théâtre Cartier.