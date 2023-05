Ensemble Montréal veut interdire le camionnage de transit sur Notre-Dame

Ensemble Montréal propose d’interdire le camionnage de transit sur la rue Notre-Dame à Mercier, entre l’autoroute 25 et l’avenue George V. Une motion en ce sens sera déposée le 5 juin par Julien Hénault-Ratelle, conseiller de ville du district de Tétreaultville.

« Il est purement inacceptable que ce soit les citoyens de Tétreaultville qui doivent vivre avec les nuisances du camionnage de transit », a-t-il déclaré ce matin en conférence de presse.

Il rappelle que Notre-Dame longe des écoles, des CPE et des parcs, dont le quotidien est rendu difficile par le camionnage. Jacques Laurin, responsable du comité de nuisance urbaine du Collectif en environnement de Mercier-Est, aborde en ce sens.

Il considère qu’un « enjeu de sécurité vraiment important » découle du camionnage, autant pour les piétons qui cherchent à traverser la rue que pour les résidents du secteur, dont la propriété peut courir d’importants risques en cas de renversement. Il dénonce aussi la pollution atmosphérique créée par ces camions qui traversent le secteur sans devoir s’y arrêter.

En plus de ces risques, M Hénault-Ratelle rappelle que les vibrations et le bruit engendrés par le passage constant des camionneurs nuisent à la qualité de vie des résidents. Il souligne aussi que le sol argileux qui compose le secteur sud est particulièrement sensible aux vibrations. Les fondations des bâtiments pourraient ainsi être endommagées.

Un citoyen du quartier, Yoland Bergeron, a souhaité lui aussi prendre la parole. Il explique que le bruit généré se rend plus loin que sur l’unique rue Notre-Dame, et que celui-ci dérange à journée longue les enfants à l’école, les habitants des résidences pour aînés et les gens qui font du télétravail.

En 2009, le camionnage de nuit a été interdit dans le secteur pour des raisons similaires. Une étude de l’époque démontrait que 90% des camionneurs transitaient sur Notre-Dame sans s’y arrêter. En 2012, Montréal-Est interdit le camionnage de transit sur son segment de la rue Notre-Dame, Ensemble Montréal espère étendre cette interdiction sur le secteur.

M Hénault-Ratelle invite les camionneurs à emprunter l’autoroute 40 ou la rue Sherbrooke afin de se rendre à leur destination, expliquant que le passage par Notre-Dame est plus un raccourci qu’un chemin obligatoire.