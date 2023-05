Une conseillère presse MHM de se doter d’un plan de sécurisation autour des écoles

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve doit se doter d’un plan d’action détaillé pour sécuriser les abords de ses écoles, plaide Ensemble Montréal. Lors du prochain conseil d’arrondissement de MHM, le 5 juin, la conseillère d’Ensemble Montréal, Alba Zuniga Ramos, déposera une motion pour que l’Arrondissement fasse un diagnostic des enjeux de sécurité aux abords de ses écoles, et élabore un plan pour remédier à ces problèmes.

Reste à voir si l’administration de Projet Montréal et du maire Pierre Lessard-Blais ira de l’avant avec l’idée, en votant cette motion.

Les mesures de sécurisation se multiplient aux abords des écoles de la métropole depuis décembre. Un onde de choc a été provoqué par la mort de la petite Mariia. La Ville et ses arrondissements annoncent régulièrement des ribambelles de mesures et d’aménagements pour apaiser la circulation dans les zones scolaires.

Dans MHM, les alentours de trois écoles sont visés par des mesures de sécurisation. Parmi celles-ci, l’école Guillaume-Couture, au coin des avenues Albani et de Charette, où les parents d’élèves auraient été surpris par le plan d’aménagement mis sur pied par l’Arrondissement sans que ces derniers ne soient consultés, rapporte Alba Zuniga Ramos. Elle explique que les parents auraient aimé être inclus dans le travail fait en amont.

La conseillère municipale constate que l’enjeu de la sécurité routière est de plus en plus « présent et pressant » près des écoles de MHM depuis le drame de décembre dernier. Cependant, elle remarque qu’il n’y a pas de plan clair fait par l’Arrondissement. Un tel plan contiendrait un diagnostic des enjeux pour toutes les écoles du secteur, une priorisation des interventions et des démarches de consultation à réaliser.

La motion propose ainsi que l’Arrondissement « établisse une démarche claire de consultation et de communication avec les partenaires clés, dont les parents, les élèves, les directions des écoles et le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) », afin de rédiger le plan d’action proposé. La conseillère Zuniga Ramos ne se prononce pas pour un type d’aménagement en particulier, mais veut que l’Arrondissement prenne le temps d’y réfléchir et de consulter ses partenaires pour choisir les meilleures options.

Elle s’étonne du fait que l’Arrondissement fasse des interventions à proximité des écoles au « pièce par pièce » et non dans une vision globale, alors que le parti au pouvoir, Projet Montréal, se présente comme la formation politique défendant la mobilité active.

Le plan actuel de l’arrondissement concerne 3 écoles : Guillaume-Couture, Edward-Murphy et Notre-Dame-de-l’Assomption. MHM prévoit ainsi plusieurs mises à sens unique de rues avoisinant ces établissements, l’ajout de saillies et la réduction de la taille de la chaussée.